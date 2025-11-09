Večernji list
FOTO Nevjerojatne promjene Mojmire Pastorčić tijekom godina! Evo koliko je mijenjala svoj stil
Mojmira Pastorčić, 42-godišnja voditeljica i omiljeno televizijsko lice RTL-a, gotovo svake večeri tijekom radnog tjedna uveseljava gledatelje svojom kultnom emisijom RTL Direkt.
Foto: Dražen Kokorić/RTL Screenshot
Na ovoj televiziji radi više od dvadeset godina, tijekom kojih je prošla sve profesionalne faze – od novinarke pripravnice, preko terenske reporterke, do urednice i voditeljice.
Foto: Dražen Kokorić
Studirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na RTL je stigla nakon što je uočila audiciju i odlučila se prijaviti.
Foto: Dražen Kokorić
Dvadeset godina kasnije, i dalje je dio iste kuće. (Nekoliko puta osvojila je i najprestižniju meidjsku nagradu - Večernjakovu ružu!)
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Danas vodi RTL Direkt i ističe kako smatra velikom privilegijom to što u svojoj emisiji može otvoreno iznositi vlastito mišljenje.
Foto: Dražen Kokorić
Mojmira ima dvije sestre, Mariju i Uršulu, a njezino jedinstveno ime uvijek izaziva znatiželju.
Foto: Dražen Kokorić
Kaže da ga voli jer se rijetko susreće i jer nikada nije upoznala drugu osobu istog imena.
Foto: Dražen Kokorić
Kao dijete sanjala je o tome da postane spisateljica i profesorica, no kasnije je otkrila svoju pravu strast – novinarstvo.
Foto: Dražen Kokorić
U nastavku naše galerije pogledajte kako se tijekom godina stilski razvijala ova iznimna novinarka i voditeljica – Mojmira Pastorčić.
Foto: Dražen Kokorić
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL/Screenshot
Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL/RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: Screenshot/RTL
Foto: RTL
Foto: RTL Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: RTL
Foto: Screenshot
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL Screenshot
Foto: RTL Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: Screenshot
Foto: RTL/Screenshot
Foto: RTL
Foto: RTL
