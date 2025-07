FOTO Nina Badrić raznježila fanove rijetkom fotografijom s majkom: 'Iznad svega, mama!'

Jedna od naših najvećih glazbenih zvijezda, Nina Badrić, poznata je po tome što privatni život vješto čuva od očiju javnosti, no s vremena na vrijeme svoje pratitelje obraduje intimnim trenucima koji otkrivaju njezinu nježniju stranu. Upravo je to učinila nedavnom objavom s otoka Hvara, njezine ljetne oaze mira, gdje je pozirala u zagrljaju najvažnije žene u svom životu – majke Mile. Uz fotografiju na kojoj uživaju u zajedničkom vremenu, Nina je poručila: - Iznad svega... Mama - i priložila emotikon srca. Iako rijetko objavljuje njihove zajedničke fotografije, pjevačica u intervjuima i objavama redovito ističe kako joj je majka najveća podrška i najčvršći oslonac u životu.

Njihov odnos dodatno je produbljen nakon što su prije jedanaest godina ostale bez supruga i oca Sime, a Nina je u više navrata ispričala kako su joj roditelji usadili neprocjenjive životne vrijednosti. - I mama i pokojni tata su mi dali nešto što je u današnje vrijeme neprocjenjivo. Hranili su me poštenjem i uvijek mi govorili da voda može sve oprati, ali prljavi obraz nikada - otkrila je pjevačica u jednom intervjuu za magazin Gloria. Upravo su je ti temelji, kako kaže, sačuvali od zakulisnih igara koje su česte u njezinom poslu.

Podsjetimo, opisujući majku, Nina ne štedi na najljepšim riječima: "Moja mama je moje blago. Ona je super žena, borac i prava lafica. S njom nikada nije dosadno. Vrlo je duhovita i šarmantna. Naravno da sam ja ta koja sluša njene savjete, jer se uvijek na kraju ispostavi da je ona u pravu. 'Čita' ljude bez greške i snimi ih za sekund. Uz to, jako je skromna, rijetko tko u kvartu zna da je ona moja mama, pa kad dođem do nje obično je ljudi pitaju ''Susjeda, kako vi poznate Ninu?'' a ona im na to odgovori ''Zajedno smo pjevale u zboru''. To me jako nasmije - napisala je Nina u jednoj objavi o svojoj mami Mili.

Koliko je Mila Badrić skromna i šarmantna žena, najbolje svjedoči anegdota koju je pjevačica podijelila s javnošću.