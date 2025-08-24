FOTO Naša poznata voditeljica nakon duge pauze vratila se ovoj ulozi na Festivalu dalmatinske šansone

Mirna Berend pojavila se u voditeljskoj ulozi na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku. Ona i legendarni voditelj Branko Uvodić oduševili su posjetitelje čim su se pojavili na pozornici.

Mirna je posljednjih godina odbacila svoj zaštitni znak, dugu crnu kosu, te ponosno pokazuje sijede, a ovo je prvi put nakon dugo godina da se Mirna pojavila u ulozi voditeljice na nekom festivalu.

23.08.2025., Sibenik --Odrzana zavrsna vecer 28. Dalmatinske sansone Sibenik 2025.-natjecateljska vecer. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Inače, bivša HRT-ova voditeljica već dulje vrijeme ima svoju liniju nakita i kozmetičkih proizvoda. Nedavno se na društvenim mrežama susrela s jednim komentarom vezanim za njezin nakit i odlučila je odgovoriti na njega i podijeliti odgovor s pratiteljima na Facebooku. Riječ je o komentaru koji je netko napisao ispod cijene jedne od njezinih narukvica: "U Turskoj 150 TL., tj 3.5 eura.U Kumburgazu vidjela prošle sedmice." Mirna je odlučila reagirati na ovo i napisala je:

"Možete mi prošvercati kamion iz Turske s prikolicom. Obogatit ćemo se i dijeliti lapo-lapo, pa zarada je 100%. Kako mi to nije prije palo na pamet..."glupa voditeljica"... ili... jeste se vi to samo htjeli pohvaliti da putujete... to je jako lijepo... i divna je zemlja... često sam u Turskoj i zamislite... nikada nisam kupila ništa od nakita za prodaju... samo par komada koje nosim... ili ste me ovim komentarom koji sam mogla izbrisati... ali to ne bih bila ja... optužili za šverc i preprodaju i debelu zaradu i prevaru mojih divnih kupaca...

U nastavku je Mirna objasnila kako nikada ne odgovara na ovakve komentare, ali odlučila je učiniti iznimku ovaj put i odgovorila je kako svaki dio nakita izrađuje ručno i objasnila je kako to radi.

"Svaka ova kuglica prođe kroz moje prste, svaka karika, svaka igla metalna, svaki dio izrađenog nakita, kroz moje misli, dok ih nižem s obzirom na to da su kristali i poludrago kamenje predmeti koji pamte Energiju i šalju je dalje onima koji ih nose.... ja mislim dobro, dajem svu dobru energiju, ljubav kojom ih radim. I nikada ih ne radim ako nisam dobro, ako nisam ljubavna - tako ja to zovem. Čak ih nitko drugi ne radi, ne zato što nema onih kojima to možete platiti nego zato što kao ljudsko biće koja želi rasti. Radim na sebi i znam što znači dobra i loša energija koja se šalje ljudima i baš tim nakitom koji se direktno nosi na rukama, oko vrata, na bitnim mjestima našeg krvotoka... Nekada sam tu ljubav davala mojoj publici i bila pred njima, sada sam iza Zavjese koju ja nisam spustila, ali se ljubav nije promijenila... Sve što ste vi vidjeli u Turskoj izradili su ljudi u izrabljivačkim uvjetima Kine, potplaćeni i podcijenjeni, ugnjetavani gotovo poput robova... a sve što su žene na ovoj stranici kupile ima neku drugu vrijednost dodanu, a po cijenama one znaju da ju nikada nisam zaračunala", piše Mirna i zaključuje:

"I na kraju da ne trošim puno vremena na zlonamjernost, ni vašu, ni ičiju, jer je preraširena u vremenu u kojem živimo... I ja je ne želim dodatno raspiriti, dapače ja vam želim svako dobro od sveg mog srca. Niste vi ni prva ni zadnja koja me pokušava ljuljati, teško je Istinu poljuljati, nije uspjelo puno jačima i moćnijima u puno ozbiljnijim egzistencijalnim prijetnjama. Ovaj vaš komentar je limunada za moj život, al nekad baš limunada prelije čašu i nikada ne biste dobili ovakav odgovor da ono što radim nije Istina i mojih ruku djelo i djelo moje ljubavi za koju sigurno znam da kao energija stiže svima kad se otvori paketić. Nikada ne biste dobili odgovor da se nisam željela obratiti onima koji mi na ovaj način omogućuju za živim slobodno i dostojno ženi koji se nikada neće pokoriti ni slomiti... i da im se zahvalim ponizno. I vama draga šaljem tu istu Ljubav.... koju ću braniti s Istinom do svog posljednjeg Daha... a vi šleper... pa u biznis... nagledali smo ih se...