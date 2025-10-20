FOTO Naša popularna glumica otkrila kako odgaja sinove pa izazvala brojne reakcije

Popularna glumica Marijana Mikulić često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života, a ovog puta odlučila se osvrnuti na temu odgoja. Kao majka trojice sinova – Ivana, Andrije i Jakova – izrazila je zabrinutost zbog odrastanja svojih sinova u Hrvatskoj. "Muškarci mogu menstruirati. Muškarci se mogu osjećati kao žene. Muškarci su žrtve jer su zlostavljali sve oko sebe. Muškarci, i kada su, naizgled, isključeni jer su zlostavljači, snimaju filmove i dobivaju medijski prostor", započela je Mikulić svoju objavu.

"Dobro došli u Hrvatsku. Imam tri sina i ozbiljno sam zabrinuta za to gdje ih odgajam jer ih odgajam da budu muškarci. Imaju jaja i, logično, nemaju menstruacije. No, isto tako, učim ih da trebaju imati mu*a, biti zaštitnici i preuzimati odgovornost za svoje postupke. Podučavam ih mnogim stvarima koje pravi frajeri trebaju znati, ali pravi frajer i muškarac u punom smislu te riječi, danas u Hrvatskoj izgleda nije poželjan", dodala je glumica. Na kraju, zaključila je:

"Pitam se, pitam kad i gdje smo kao društvo pogriješili. Ja sam žena, takva sam se rodila. I, frajeru s jajima, ti nisi! Ti si muško! Ne dam ti svoja prava za koja su se borile prave borkinje za ženska prava desetljećima! A ove koji se nazivaju muškarcima, ove koje sam spomenula, njih ne treba dalje komentirati, previše su prostora već dobili. Pardon, su dobile."

U komentarima ispod objave, mnogi su joj pružili podršku. Jedan pratitelj je napisao: "Djeca se najvećim dijelom odgajaju osobnim primjerom i stavom prema životu uopće. Obitelj mora biti svetinja, iz nje izlaze pravi ljudi!" Drugi je dodao: "Vi ste prava majka, pravilno i zdravo odgajate sinove. Nažalost, u današnjoj EU, pa tako i u Hrvatskoj, koja se silno trudi uklopiti u bolesnu i nastranu EU, pravi i zdravi ljudi nisu poželjni i ne uklapaju se jer vladaju nastrani i bolesni. Što luđe, to je poželjnije, a pravi muškarci su ostali bez prava glasa. To je novo normalno u EU. No, ta luda, nastrana i ljevičarska EU nema budućnost, vrag će je odnijeti.", stoji u jednom komentaru.

"Mnoge mame popuštaju i kada ne bi trebale", nizale su se i riječi podrške, uz komentar: "Nažalost, draga Marijana, na svakom koraku. Stara sam, ali čujem od mojih dragih, puno mlađih mama."