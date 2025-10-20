Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POVRATAK U DJETINJSTVO

FOTO Prepoznajete li ovu djevojčicu? Sada je poznata i mnogima omiljena domaća voditeljica

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 13:44

Anitu Martinović voditeljicu showa "Ljubav je na selu" ove sezone neke su lokacije snimanja posebno dirnule i vratile je u djetinjstvo

Nova sezona omiljene 'Ljubav je na selu' kreće uskoro na RTL-u i platformi Voyo, a gledatelji će moći pratiti simpatične farmere u potrazi za srodnom dušom. Ove sezone neke su lokacije snimanja posebno dirnule voditeljicu showa, Slavonku Anitu Martinović, i podsjetile je na djetinjstvo. Nova ljubavna potraga je pred vratima! Onim farmerima kojima je stigao najveći broj ljubavnih pisamaca, slijedi i prigoda da konačno upoznaju dame iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, koje su privukli svojim životnim pričama. „Ove godine naši farmeri su stvarno posebni, svatko sa svojom pričom, ali svi s istim ciljem – pronaći osobu s kojom će dijeliti i dobro i loše. Ima i smijeha, i suza, i onih trenutaka kad ti srce jednostavno zatreperi. Bit će to sezona koja će gledateljima ponovno pokazati koliko su osjećaji na selu – pravi i neiskvareni“, ističe voditeljica Anita Martinović, pred čijim će se očima nove ljubavne priče odvijati.

Zadovoljstvo zbog nove sezone Anita ne skriva. Zajedno s dobro uigranom produkcijskom ekipom ponovno se uputila na putovanje Lijepom Našom, a novi farmeri još su jednom potvrdili da su sjajni domaćini. No ove sezone Anita je, malo više nego ranije, bila na domaćem terenu! Naime, dodjela pisama farmerima i prvi spojevi snimani su u njezinoj Slavoniji. Iako već više od dva desetljeća živi i radi u Zagrebu, srce uvijek malo jače zakuca kad je u rodnom kraju. „Ti su snimajući dani apsolutno bili malo posebniji od drugih! Kad dođem u Slavoniju, odmah mi srce zatreperi. Snimanja u mom kraju uvijek imaju posebnu energiju, jer osjećam da sam doma. S druge strane, stvarno mi je lijepo u koji god dio naše zemlje da odem, ljudi me svugdje prepoznaju, pozdrave i uvijek dočekaju s radošću“, priča s osmijehom.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
1/56

Anita je rodom iz mjesta Gundinci, a dolazi iz velike obitelji te ima dva brata i sestru s kojima je jako povezana. Od svojih je roditelja, kaže, od djetinjstva usvajala istinske životne vrijednosti, poput ljubavi i međusobnog uvažavanja. Kad se prisjeti djetinjstva u Slavoniji sjeti se najviše jednostavnosti i veselja. „Pamtim ga po igrama na ulici, po maminim kolačima, po mirisu pokošene trave i zvuku traktora na cesti. Odrasla sam u vremenu kad su se ljudi više družili, kad su dvorišta bila puna smijeha i kad se sve dijelilo – i radost i briga. To je ono što te oblikuje, i što uvijek nosiš sa sobom, ma gdje otišao“, kaže. Snimanja u Slavoniji uvijek iskoristi za posjet obitelji koja joj toliko znači.

„To mi je uvijek prilika da, barem nakratko, dođem doma, popijem kavu s roditeljima. Kad snimamo u Slavoniji, nebitno u kojem mjestu, uvijek spavam kod svojih. Obitelj mi je važna i svaki susret s njima mi je velika radost, a naročito otkad imam svoje male nećakinje“, zaključuje. A kakvim to sjajem zrači Anita u rodnoj Slavoniji, gledatelji će moći vidjeti uskoro, u novoj sezoni 'Ljubav je na selu', na RTL-u i platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz ljubav je na selu Anita Martinović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još