FOTO HRT-ova novinarka skinula više od 35 kg! Evo kako danas izgleda nakon velike transformacije

Novinarka HRT-a Ivana Perić, čije izvještaje i reportaže iz Rijeke i okolice gledamo u "Dobro jutro, Hrvatska", "Dnevniku" te drugim emisijama, na društvenoj mreži Instagram podijelila je nove fotografije i mnoge oduševila.
Foto: TikTok
"Tko rano rani..." napisala je u nizu fotografija kako snima prilog iz rijeke i to prije nego je svanulo.
Foto: Instagram
Ako se prisjetimo, nedavno je na TikToku podijelila i dvije fotografije. Jedna je snimljena prošle godine, a druga nedavno i jasno se vidi kako je izgubila dosta kilograma u zadnjih godinu dana.
Foto: Instagram
"Nekad sam mislila da neću uspjeti. Da ću uvijek ostati zarobljena u tijelu i navikama koje me guše. Ali odlučila sam – zbog sebe, zbog zdravlja, zbog života. Danas kada pogledam ovu usporedbu, vidim da se upornost isplati", napisala je Ivana u opisu fotografija, a njezini pratitelji izrazili su divljenje na ovakvoj transformaciji.
Foto: Instagram
"I hvala što dijelite s nama sve, meni ste jako olakšali put i hvala od srca. Bravo! Izgledate sjajno! A najbitnije, zračite zadovoljstvom i srećom! Svaka čast i za trud da savjetima pomognete drugima! Wau Ivana, super izgledate. Realno vi ste lijepa žena. Predivna transformacija i predivna Ivana. Bravo, ma koja je to razlika, izgledate sada puno mlađe. Bravo, svaka čast na trudu volji i disciplini", poručili su joj u komentarima.
Foto: Instagram
O svojoj borbi s viškom kilograma HRT-ova reporterka iz Rijeke i ranije je govorila na društvenim mrežama na kojima gotovo svakodnevno nesebično dijeli zdrave recepte koji je uvela u svoju prehranu i koji su joj pomogli da održi željenu težinu.
Foto: Instagram
Na društvenim mrežama Ivana redovito odgovara na upite znatiželjnih pratitelja o tajni njezinog uspjeha. Otvoreno priznaje da je isprobala brojne dijete i metode mršavljenja, ali bez trajnog učinka. Ključni preokret u njezinoj transformaciji dogodio se nakon susreta s nutricionisticom Martinom Linarić.
Foto: Instagram
"Martinu Linarić, nutricionisticu, upoznala sam posve slučajno na jednom snimanju prošlog ljeta! I to mi je promijenilo sve. Bio mi je to zdravstveno loš period, hormoni divljali, inzulinska rezistencija izvan kontrole, a kilogrami su se samo slagali! I uz sve moje pokušaje, stalno sam bila u začaranom krugu! Dok me Martina nije uzela pod svoje. Uveli smo lagane šetnje, Martina mi je složila jelovnik. Polako sam krenula, no sigurno!
Foto: Instagram
Nakon devet mjeseci, 35 kilograma u minusu, bez Ozempica i sličnih medikamenata, bez čarobnih prahova i sličnih monada! Samo pravilna prehrana, vježbanje i disciplina! Bez gladi i nervoze! Potpuni reset", napisala je Ivana u jednoj objavi u kojoj je otkrila u čemu je tajna njezine lijepe linije.
Foto: Instagram
Ostale fotografije ove divne novinarke pogledajte u nastavku naše galerije.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
