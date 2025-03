FOTO Maja Šuput pratitelje iznenadila novom frizurom, a evo i u što se maskirala

Pjevačica Maja Šuput velika je putoholičarka, a prije svakog svog putovanja javi se s aerodroma. Ovoga puta, Maja je otkrila kako se nalazi u zračnoj luci, no da ne ide na neku daleku destinaciju. Maja se ovoga puta javila prije koncerta u Splitu koji se dogodio jučer. "Na putu za Split! Večeras zatvaramo maškaranu turneju na Splitskom karnevalu. Veliki koncert na Prokurativama u 19:30. Naravno, pripremila sam kao i uvijek kostim za večeras... Baš me zanima ima li tko ideju što bih mogla biti večeras?", napisala je Maja u opisu ispod niza fotografija gdje pozirala skroz sređena, a ne sumnjamo da su na aerodromu svi pogledi bili uprti u baš u nju.

Nosila je moderne hlače u vojničkom stilu, top istaknutog dekoltea te je outfit upotpunila s bež sakoom, štiklama i zlatnom torbicom. No najveći pečat na cijeli look bila je njezina frčkava, afro frizura. U komentarima je, kao i obično, dobila pregršt pohvala. "Neumorna u podne u fullu! Uključujući sandala štikle i zlatnu torbu! Pa nema te zemlja", "Disco žena", a mnogi su komentirali kako ih Maja na spomenutim fotografijama podsjeća na legendarnu Tinu Turner.

Tijekom koncerta su je snimili Pixsellovi fotoreporteri te možemo zamijetiti da se pjevačica maskirala u pčelu. Tako je postalo jasno da je frizura iz zračne luke, zapravo bila priprema za maškare.

Podsjetimo, pjevačica je izrazito aktivna na društvenim mrežama te često dijeli što radi i kako provodi dane. Maja je u nekoliko prigoda otkrila da trenira te tako brine da bude u dobroj kondiciji za nastupe, a znala je pokazati i kako njezini treninzi izgledaju. Ovoga puta javila se iz teretane te pogledala koju vježbu radi. "Ova samo izgleda glupo, ali nije", napisala je Maja pored videa u kojem vježba ruke.

Maja je donijela odluku da će se od veljače vratiti vježbanju, a fotografije iz teretane podijelila je na svojim društvenim mrežama. Maja je pokazala kako izgleda dok vježba, a na spravama je bila u crnim sportskim hlačicama i bijelom topu. U opisu je istaknula da joj je ovo novogodišnja odluka.

– Novogodišnja odluka – vratiti se vježbanju! – poručila je kratko. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji koji su pohvalili njezin fantastičan izgled, ali istaknuli i da oni ne izgledaju tako dobro tijekom treninga. "Kao lutkica si, za što ti vježbaš", "Ja u teretani izgledam k'o da me je netko ižmikao. Odluka je top", pisali su.

Maja se trudi vježbati tri puta tjedno po sat vremena, a na društvenim mrežama nekoliko puta pokazala je kako trenira. Njezini treninzi uglavnom se odvijaju na pilates reformeru na kojem se mogu raditi različite vježbe.

Maja je prava gurmanka te često pokazuje u kojim obrocima uživa, a u nekoliko navrata kazala je i da ima vrlo zgusnut raspored te da se zato mora dobro potruditi ukomponirati treninge.

