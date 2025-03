Nova pobjeda za žute, ali i nove nesuglasice o hrani: Čula sam da su tijekom noći imali jedan obrok. To nije ok

Nova epizoda Survivora donijela je još jedan trijumf za žuti tim, koji je i u ovom izazovu pokazao svoju snagu. S uvjerljivim rezultatom ponovno su osigurali pobjedu, a ključne bodove donijeli su Liz i Ivan. Jelena je bila jedan od važnih faktora uspjeha, osiguravši dva boda za svoj tim i time su za žuti kamp osvojili nagradu od 20 krumpira. „Dan mi je počeo katastrofa u glavi, i nisam u najboljoj formi kao moji kolege, ali brza sam i spretna. Ovo je značilo puno i bodovi koje sam donijela, koliko god nisu presudni, ovo je bila ekipna pobjeda“, rekla je Jelena, dodajući kako je Survivor puno više od obične igre. Liz je pak ovu pobjedu posvetila svojim kćerima, čime je pokazala koliko joj natjecanje znači i na osobnoj razini.

Ove sezone igra za osobni imunitet odvija se prije borbe za plemenski imunitet, a priliku da osvoje zaštitu imali su natjecatelji oba tima. Svoj su imunitet zaslužili oni koji su bili najbolji u izazovu memorije, pri čemu su morali upamtiti redoslijed boja pločica koje su trebali poslagati određenim redoslijedom. U tome su se najbolje snašli Marko Braić u žutom timu i Anastasija Pribilović u zelenom. Marko je s ponosom osvojio ogrlicu, ali je svjestan njezine težine. „Vjerujem da ćemo pobijediti i da mi ogrlica neće ni trebati“, izjavio je, no zna da ga čeka i odgovornost – na plemenskom vijeću, u slučaju gubitka žutog tima u igri za plemenskim imunitet, upravo će on morati imenovati jednog člana svog tima za eliminacijsku igru.

S druge strane, Niki nije previše zabrinut za svoju sigurnost u plemenu: „Nemam strah da će me izglasati na plemenskom vijeću“, rekao je, dodavši s osmijehom: „Gladan sam, volim puno jesti.“ No, dok su pobjede bile razlog za slavlje, rasprava o raspodjeli hrane izazvala je prve nesuglasice među natjecateljima. Lara izrazila je nezadovoljstvo nakon što je saznala da je dio tima tijekom noći imao obrok od ulovljenih rakova, dok su drugi spavali: „Čula sam da su tijekom noći imali jedan obrok. Mislim da nije to ok, jer jedni su jeli, drugi su spavali. Mogli su nas barem probuditi, ako ćemo se dignuti da jedemo s njima, ako ne – da ne jedemo“, nezadovoljna je bila Lara. Marin s druge strane, smatra da je ključno štedjeti hranu za dane kada resursa neće biti u izobilju.

Osim strategija i nesuglasica, Survivor je donio i neočekivana prijateljstva. Luciano i Ivan zbližili su se, unatoč potpuno različitim osobnostima. „Nevjerojatno je da smo se zbližili, on je pun energije, ja se volim povući da se napunim energijom, ali kad zajedno pričamo – super je“, priznao je Ivan. Dok se prijateljstva stvaraju i napetosti rastu, otok skriva još jedno iznenađenje – tajni imunitet. Kandidat koji ga pronađe, moći će ga iskoristiti na jednom od plemenskih vijeća i time sebi osigurati ostanak u igri. Survivor postaje sve neizvjesniji, a sljedeće epizode otkrit će kako će se ova dinamika odraziti na daljnje odnose i tijek igre!