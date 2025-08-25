FOTO Lijepe vijesti u obitelji HRT-ovog samozatajnog voditelja! Supruga i on dobili drugo dijete: 'Život je čudo'

HTV-ov voditelj Ivan Vukušić otkrio je lijepu vijest. Naime, on i njegova samozatajna supruga Ivona dobili su drugo dijete, a sretnu vijest je podijelio na Instagramu. "Život je čudo. Zahvalni i presretni. A.V. 23.8.2025.", napisao je uz fotografiju iz rodilišta, no nije otkrio spol ni ime bebe.

Podsjetimo, Ivan i stomatologinja Ivona vjenčali su se 2022. godine nakon dugogodišnje veze. Prvo dijete dobili su u ožujku 2023., a ni tad nije podijelio detalje, osim inicijala i datuma rođenja. "Hvala ti živote J.V. 2.7.2023.", napisao je tada, također uz fotografiju iz rodilišta.

Vukušić je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizije i radija. Karijeru je započeo na lokalnoj televiziji, a zatim se istaknuo kao radijski voditelj u popularnim jutarnjim programima. Najpoznatiji je po vođenju glazbenih emisija, među kojima se ističu A-strana i The Voice Hrvatska. Njegova smirenost, smisao za humor i prirodna karizma svrstali su ga među najcjenjenije voditelje mlađe generacije, a publika ga je zavoljela upravo zbog neposrednosti i iskrene ljubavi prema glazbi.

Dodajmo da televizijski i radijski voditelj već godinama ljubi misterioznu stomatologinju iz Splita, a o svom privatnom životu ne voli govoriti. No, kada je riječ o lijepim trenucima kao što je godišnjica ili neki važan događaj, voditelj napravi iznimku pa to podijeli i na svoju društvenu mrežu Instagram.

- Ne sjećam se kad sam zadnji put bio ovoliko ponosan. Presretan sam što imam priliku gledati te prekrasnu iznutra i izvana. Fućkaš titule i diplome ako nisi čovjek, a štreberice stvarno nekad znaju biti jako kul. Dr.med.dent., specijalist endodoncije i restaurativne stomatologije Ivona Vukušić – napisao je ponosni suprug na uspjeh svoje voljene. Povodom prve godišnjice veze, Vukušić je na Instagramu objavio prvu fotografiju s atraktivnom brinetom sa splitskih Prokurativa, a tada ju je nazvao 'najcool osobom koju zna'.