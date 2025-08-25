Dobro raspoloženi Grdović na koncertu u Barbanu otkrio: Imam još 24 dana do povratka vozačke

Jedan od kraljeva zabave hrvatske glazbene scene, opravdao je svoju titulu pred publikom u Barbanu u Istri gdje je sinoć održao koncert nakon jubilarne 50. Trke na prstenac.
Foto: Dario Topić
Koncert koji je počeo oko 22 sata i trajao do dugo u noć Grdović je ispunio svojim najvećim hitovima poput "Evo mene moji ljudi", "Nije u šoldima sve", "Dalmatinac", "Oči boje lavande" i druge koje je publika u glas pjevala baš kao i druge zabavne "klasike" koji su se našli na repertoaru kao što su "Večeras je naša fešta", "Dao bih sto Amerika" i tako dalje. 
Foto: Dario Topić
Grdović je bio dobro raspoložen pa se između pjesama šalio s publikom, s ponekima razgovarao, ali u prvim redovima prepoznao svoju dugogodišnju prijateljicu.
Foto: Dario Topić
Najavljujući "pjesmu koju jako vole djeca", a riječ je o hitu Crveni Ferrari, pjevač se našalio kako ima "još 24 dana do povratka vozačke" aludirajući pritom na alkohol tako da se u njegovim rukama sinoć na pozornici moglo vidjeti samo energetsko piće u crvenoj limenci.
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
