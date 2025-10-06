FOTO Kao od majke rođen! Pjevač pozirao potpuno gol, komplimenti se nižu

Svjetski poznati 53-godišnji portorikanski pop glazbenik, Ricky Martin na društvenoj mreži Instagram redovito objavljuje fotografije i trenutke iz privatnog života. Sada je, pak, ponovno podignuo temperaturu na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavio je provokativnu fotografiju bez majice. Na fotografiji, snimljenoj u ogledalu, Martin pozira sa zavodljivim osmijehom u kupaonici.

Pozirao je bez odjeće, a time je pokazao brojne tetovaže i impresivne trbušne mišiće. Portorikanskom pjevaču, tekstopiscu i glumcu pokazivanje tijela nije nimalo strano, čak i kada to nije planirano. Početkom rujna, uoči nastupa na dodjeli MTV VMA nagrada, doživio je manji modni problem kada su mu pukle hlače samo nekoliko sati prije izlaska na pozornicu. Martin je tada pokazao i svoje krojačke vještine, objavivši fotografiju na kojoj sam šiva poderani dio. "Puno smijeha, pa čak i mali modni gaf (mogu šivati ako treba usput), puno šminke i dotjerivanja i prijatelja. Bit će ovo poseban dan", napisao je tada ispod niza fotografija. Osim što rado dijeli fotografije svog tijela, Martin je vrlo otvoren i po pitanju privatnog života. U ožujku je gostovao u emisiji Watch What Happens Live with Andy Cohen, gdje je sebe kao ljubavnika opisao kao nekoga tko je "velikodušan, brižan i strastven."

Tada se ponovno dotaknuo i svog fetiša na stopala, o kojem je prvi put progovorio u veljači za časopis GQ. Priznao je kako mu je inbox od tada zatrpan fotografijama stopala. "Nemate pojma," rekao je Marti voditelju. "Kao da sam svima dao zeleno svjetlo. To je sve što sada dobivam, i jako sam sretan zbog toga. Iako su neke pomalo čudne." Osvrnuo se i na svoju seksualnu orijentaciju, koju je dugo skrivao od javnosti. Martin je 90-ih slovio kao jedan od najpoželjnijih muškaraca za kojim su uzdisale žene diljem svijeta, a iako su ga i ranije pratile glasine da je gay, to je javno priznao tek 2010. godine, nakon rođenja sinova blizanaca Valentina i Mattea, koje je dobio od surogat-majke i koji danas imaju 16 godina. Evo kako je odgovorio na pitanje što bi se dogodilo da je na početku karijere progovorio o svojoj seksualnosti.

- Mislim da ne bih uspio ostvariti ovakav uspjeh. Mržnja ima veliku moć - istaknuo je slavni glazbenik. Otkrio je i kako su ga prijatelji upozoravali da bi mu takvo priznanje moglo okončati karijeru, zbog čega ga je bilo strah. - U ormaru nema svjetla. Svaki put kada vidim da je neki adolescent izišao iz ormara, pomislim kako je sretnik jer se ne mora više nositi s tim - dodao je. Priznao je i kako sada žali što je tražio od svoje obitelji i prijatelja da šute o njegovoj seksualnosti, kao i da se, kada je napokon priznao da je gay, osjećao sjajno. - Volio bih da sam to i prije učinio, no ne možemo kontrolirati ono što se već dogodilo - istaknuo je.

Inače, prošlo je više od 25 godina otkako je glazbenik pokorio svijet svojim zaraznim hitom "Livin' la Vida Loca", a u spotu za pjesmu glavnu žensku ulogu utjelovila je upravo zagrebačka bivša manekenka Nina Morić koja je s Rickyjem stekla svjetsku slavu.