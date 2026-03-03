Naši Portali
NJIHOVA PRIČA DIRNULA JE MNOGE

Ljubav bez pompe: Slavni glumac nakon dvije velike tragedije sreću je pronašao u dugogodišnjoj prijateljici

Special Screening of "Good Fortune" in New York City
Foto: NDZ/starmaxinc.com
03.03.2026.
u 22:00

Keanu Reeves svoju partnericu upoznao je na večeri kod zajedničkih prijatelja, a njihov odnos gradio se polako kroz prijateljstvo i prerastao je u ljubav

Priča o ljubavi između Alexandre Grant i Keanua Reevesa ne počinje u blještavilu crvenog tepiha, nego tiho, među knjigama, idejama i riječima. Upoznali su se 2009. godine na večeri kod zajedničkih prijatelja. Njihov prvi razgovor navodno nije bio o filmu ni o slavi, nego o poeziji. Iz tog susreta rodilo se prijateljstvo koje je raslo godinama. Alexandra je ilustrirala Keanuovu knjigu "Ode to Happiness", a kasnije su zajedno radili i na knjizi "Shadows". Njihova suradnja bila je tiha, gotovo neprimjetna za javnost, ali duboko osobna. Ljudi koji su ih poznavali govorili su da su se razumjeli bez mnogo objašnjavanja. 

Za Keanua, ljubav nikada nije bila laka tema. Devedesetih je bio u vezi s glumicom Jennifer Syme. Njihova priča završila je tragično kada su izgubili dijete, a nedugo zatim Jennifer je poginula u prometnoj nesreći. Taj gubitak obilježio je njegov život. Godinama nakon toga bio je povučen, rijetko je govorio o privatnom životu, a mediji su ga često prikazivali kao “usamljenog” čovjeka Hollywooda. Zato je odnos s Alexandrom bio drugačiji i bio je izgrađen na povjerenju. Njihova veza razvijala se iz dugogodišnjeg prijateljstva, gotovo neprimjetno. Oni koji su ih viđali na izložbama i književnim događanjima primjećivali su bliskost, a prvi put su se kao par pojavili u javnosti 2019. godine na LACMA Art + Film Gali u Los Angelesu. Držali su se za ruke. Fotografije su obišle svijet jer je Keanu, poznat po privatnosti, jasno i mirno pokazao da je zaljubljen. 

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Special Screening of "Good Fortune" in New York City
1/51

U rijetkim izjavama o vezi, Keanu nije govorio mnogo, ali je govorio iskreno. U jednom intervjuu, na pitanje o trenutku sreće, odgovorio je jednostavno: “Prije nekoliko dana bio sam sa svojom dragom. Smijali smo se. To je bilo lijepo.”  Alexandra nije dio filmske industrije u klasičnom smislu; ona ima vlastiti umjetnički svijet, vlastitu karijeru i identitet. Njihova ljubav ne izgleda kao bajka iz tabloida, nego kao tiha, zrela povezanost dvoje ljudi koji su prošli kroz gubitke, uspjehe i godine samoće. Možda je upravo zato njihova priča toliko dirnula ljude.
