FOTO Kako je naša glumica izgledala prije 10 godina? Evo u kojem je showu sudjelovala: 'Koliko sreće i smijeha'

Glumica Ana Maras Harmander povela je svoje pratitelje na nostalgično putovanje deset godina u prošlost, objavivši seriju uspomena iz 2016. godine. U dirljivoj objavi, glumica je sažela godinu koja je za nju bila ispunjena kako velikim profesionalnim uspjesima, tako i nezaboravnim obiteljskim trenucima. Kompilacija uključuje fotografije i kratke videozapise koji otkrivaju svu dinamiku njezina života, od glamuroznih transformacija za popularni show "Tvoje lice zvuči poznato" do intimnih trenutaka poput prvih koraka i prvog rođendana sina Rubensa. Posebno su dojmljive snimke s obiteljskih putovanja, poput posjeta čarobnom Islandu, gdje je pozirala sa suprugom Johnom ispred veličanstvenog vodopada, ali i fotografije na kojima ona i sin nose hrvatske, a suprug švedske navijačke dresove, simbolično prikazujući njihovu multikulturalnu svakodnevicu.

Uz objavu, glumica je napisala i promišljen status u kojem je naglasila koliko se toga može dogoditi u samo jednoj godini. "Dok gledam fotografije iz 2016. godine, razmišljam o tome koliko toga stane u jednu godinu. Koliko sreće, smijeha, putovanja, snimanja, šetnji, prvih koraka, ali i onoga o čemu ne pričamo na Instagramu i nemamo slike toga", napisala je Ana, aludirajući na to da društvene mreže prikazuju samo dio stvarnosti. Svoju je poruku zaokružila pozitivnim stavom, podržavajući trend osvrtanja na prošlost s osjećajem zahvalnosti. "Sviđa mi se ovaj trend. Trebali bi se svako malo osvrnuti, potapšati se po ramenu i reći sebi i svemiru hvala", zaključila je glumica, potaknuvši mnoge na razmišljanje.

Ova nostalgična objava dolazi u vrijeme kada je Ana iznimno profesionalno aktivna. Iako se sjeća godine ispunjene snimanjima i putovanjima, čini se da ni početak 2026. godine ne zaostaje. Naime, publika je trenutačno može gledati u Satiričkom kazalištu Kerempuh u hit predstavi "Cluedo – društvena igra na sceni", koja je premijerno izvedena u prosincu 2025. i za koju se traži karta više. Uloga gospođe Peacock samo je nastavak njezinih uspješnih angažmana u Kerempuhu, gdje je od 2024. glumila i u predstavi "Ubojstvo u Orient Expressu". Podsjetimo, glumica je prošle godine napustila i popularnu RTL-ovu seriju "Sjene prošlosti", nakon čega je ljeto provela odmarajući se na Visu, pripremajući se za nove kazališne izazove.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija među pratiteljima i prijateljima, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente i riječi podrške. Poruke poput "Jesi zgodna Ana" i "Volim te sestro moja i fališ mi" svjedoče o toplini i povezanosti koju glumica njeguje sa svojom publikom. Ovaj emotivni osvrt nije samo podsjetnik na jednu bogatu godinu, već i inspiracija koja pokazuje kako se s jednakom strašću mogu živjeti i obiteljski i profesionalni snovi, ostavljajući iza sebe trag ispunjen smijehom, ljubavlju i zahvalnošću.