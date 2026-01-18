Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Iana je nakon prometne nesreće shvatila da mora živjeti hrabrije, a sada traži ljubav u TV showu

VL
Autor
Vecernji.hr
18.01.2026.
u 22:00

U show 'Gospodin Savršeni' ulazi bez želje za dramom i praznim pričama jer se prijavila kako bi pronašla ljubav

Nove tri djevojke ulaze u petu sezonu 'Gospodina Savršenog' otvorene za nova iskustva i moguću ljubav.  Ana je ambiciozna djevojka koja iskreno priznaje da ponekad zna biti tvrdoglava i nestrpljiva. I upravo ta kombinacija snage i ranjivosti čini je posebnom: sve što radi, radi od srca, bez zadrške. Najviše se opušta plivajući, uz olovku i papir ili u wellness oazama, a otkrivanje novih destinacija za nju je najbolji način da proširi horizonte i napuni baterije. Sanja o uspješnoj karijeri modne dizajnerice i toplom domu punom ljubavi. U ljubavi je vrlo jasna: lojalnost, iskrenost i empatija su temelj svega. Najprije je privuku osmijeh, ruke i pogled, a osvoji je ponašanje - način na koji muškarac govori, kreće se i poštuje druge. Traži stabilnu vezu i osobu koja može biti njezin oslonac, a ne tolerira laži, ovisnosti i nedostatak emocionalne bliskosti. Ana zna što želi i kad si zacrta cilj, ništa je ne može zaustaviti. U showu 'Gospodin Savršeni' nada se da će pronaći muškarca koji će razumjeti njezine ambicije, podržati njezine snove i s kojim će izgraditi ljubav koja traje.

Iana je srednje dijete koje je rano naučilo da život nije uvijek pravedan. Nakon razvoda roditelja odlučila je prvo sačuvati sebe i biti na distanci. Ta ju je odluka oblikovala u mladu ženu kakva je danas: topla i empatična, ali s granicama koje se ne prelaze - Iana ne pokušava popravljati ljude koji to ne žele i kada osjeti toksičnu energiju - jednostavno ode. Ima jasnu viziju budućnosti: vidi se u braku, s troje djece, beauty salonom i životom ispunjenim putovanjima. Ali samo ako je pored nje osoba uz koju će se osjećati sigurno i voljeno. Godine 2021. doživjela je prometnu nesreću, bio je to trenutak koji je promijenio njezinu perspektivu - shvatila je mora živjeti hrabrije, bez straha i bez gubljenja vremena na nevažne stvari. U show 'Gospodin Savršeni' ulazi bez želje za dramom i praznim pričama jer se prijavila kako bi pronašla ljubav. Voljela bi izgraditi odnos temeljen na povjerenju i odanosti, zna što zaslužuje i spremna se boriti za to, s osmijehom na licu i srcem koje se ne boji voljeti.

Katarina je karizmatična mlada žena iz Novog Sada koja kaže da je više od izgleda privlače karizma, samopouzdanje i smisao za humor. Kad joj se netko svidi, ne boji se napraviti prvi korak, a muškarce osvaja intenzivnim pogledom. Rijetko pokazuje ljubomoru, no spremna je boriti se za svog muškarca. Otvoreno kaže da je prije birala starije i problematične muškarce, ali to poglavlje smatra zatvorenim. Sama za sebe kaže da je mirna dok je netko ne isprovocira, a ako se to dogodi, prilično burno reagira. Ipak, takve situacije su rijetke jer smatra da jako dobro čita ljude. Društvena je i otvorena za nova iskustva, a za ljubav je spremna i preseliti se. Katarina je žena koja zna što želi, ne boji se pokazati snagu, ali i nježnost - idealna kombinacija za iskrenu vezu. U show dolazi spremna upoznati partnera koji dijeli njezina životna uvjerenja.
Ključne riječi
showbiz RTL Gospodin Savršeni

