Od HRT-a se oprostila još jedna novinarka, a kolege su joj snimili dirljiv video: Bio je gušt s vama raditi

Novinarka Nikolina Ćosić odlučila je nakon šest godina provedenih na Hrvatskoj radioteleviziji krenuti u nove poslovne izazove i oprostila se od svojih kolega na Prisavlju koji su je iznenadili emotivnim i šaljivim videom koji nije očekivala. - Kakvi ljudi! S njima sam provela većinu svog života proteklih šest godina. Ima ih još puno vrijednih spomena koji nisu u videu. Znali su kad sam sretna, ljuta, kad mi je dan laganini i kad pucam od stresa. Nekad su me smirili usputnim razgovorom u vožnji do lokacije snimanja, nekad s nekim svojim forama na koje sam umirala od smijeha. Puno su me naučili, svjesno i nesvjesno. I onda su napravili ovaj video. Iako sam svaki dan bila tamo i uopće ne kužim kad i kako su to izveli. To su ti kreativni talentirani ljudi s kojima je bio gušt radit. Da je samo do njih, ne bi me se nikad riješili! - napisala je Nikolina uz oproštajni video koji su joj snimili kolege, a koji je podijelila s pratiteljima na Instagramu.

U komentarima joj se javila i kolegica iz splitskog dopisništva Mirta Šurjak koja joj je napisala: Draga moja kolegice, jer uvijek ćeš to i ostati, baš sam tužna što odlazi još jedan naš dijamant. Lijepa, pametna, elokventna, sposobna, talentirana, sve…neizmjerno ćeš faliti. Želim ti od srca svu sreću, gdje god je našla, jer to najiskrenije zaslužuješ. Ova 31-godišnja Osječanka koja je u rujnu 2020. godine debitirala u novom HRT-ovom Dnevniku te su je gledatelji prvi put mogli vidjeti i u studiju, bila je nominirana i za Večernjakovu ružu.

- Prvo javljanje na HTV-u bilo je za mene veliki trenutak. Sjećam se da sam u prvoj rečenici na trenutak zaboravila što trebam reći, ali me iskustvo s lokalne televizije u tom trenutku spasilo pa sam brzo nastavila i završila sve bez greške. - ispričala nam je prije četiri godine Nikolina kada je bila nominirana u kategoriji novo lice godine. Otkrila nam je tada i kada se počela interesirati za novinarstvo. - Kad sam počela volontirati u studentskoj emisiji “Brtva glave” na HRT Radio Osijeku shvatila sam koliko novinarstvo može biti zanimljivo, a opet važno zanimanje. S vremenom se moja ljubav prema tom poslu gradila i dovela me ovdje gdje sam sada - rekla nam je tada Nikolina.

