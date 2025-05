FOTO Ivana Paradžiković emotivnom objavom obilježila posebnu priliku: 'Imam sve o čemu sam ikad maštala'

Ivana Paradžiković, jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog istraživačkog novinarstva, danas obilježava svoj 44. rođendan. Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija koje svjedoče o njezinoj strasti prema putovanjima, kojima se intenzivnije posvetila posljednjih godina, te dragocjenim trenucima provedenim s prijateljima. Uz objavu, Paradžiković je napisala dirljivu poruku: - Slobodu da budem ona koja doista jesam, srce puno radosti i život prepun prijatelja. Sve ono što se ne može kupiti novcem, nego se mora zaslužiti. Imam sve o čemu sam ikada maštala. A tek mi je 44 - stoji u opisu objave.

Ova živopisna galerija fotografija ubrzo je prikupila bezbroj komentara oduševljenih pratitelja: - "Sve ti cvalo!", "Ti si naša inspiracija", "Kao dvije različite osobe, ona s televizije i ova s Instagrama. Jako lijepo rečeno, sloboda za biti ona koja jesi, srce puno ljubavi...sve ono što se novcem ne može kupiti. Vidi se sve na licu", "Sretno ti bilo najmanje još toliko! Uživaj i živi i dalje život kakav ti sama želiš!" - samo su neke od poruka podrške upućenih bivšoj voditeljici emisije 'Provjereno'.

Njezina karijera započela je 2003. godine na Novoj TV, gdje je prošla put od novinarke i izvjestiteljice do producentice. Već nakon šest godina, 2009., preuzela je vođenje središnjeg Dnevnika Nove TV, no hrvatska javnost najviše je pamti kao beskompromisnu urednicu i voditeljicu emisije 'Provjereno'. Tu je zahtjevnu ulogu obnašala punih dvanaest godina, od 2009. do 2021., a emisija se profilirala baveći se istraživanjem problema "malog čovjeka" koji često nije mogao pronaći pomoć unutar sustava. Njezin predani rad donio joj je brojne strukovne nagrade, potvrđujući njezin status jedne od najcjenjenijih novinarki u zemlji.

Rođena je 1981. u Srijemskoj Mitrovici, a djetinjstvo je provela u selu Kukujevci u Vojvodini, nedaleko od Šida. Turbulentna vremena ranih devedesetih duboko su obilježila njezino odrastanje. Zbog rata i progona Hrvata, 1991. godine s obitelji je morala izbjeći iz rodnog kraja. Uslijedio je težak period tijekom kojeg je, kako je sama navela, promijenila čak 17 adresa stanovanja. Obitelj je živjela u Njemačkoj, Kutini, Popovači, a jedno vrijeme utočište su pronašli i u samostanu kod časnih sestara. Ova iskustva nesumnjivo su oblikovala njezin karakter i usadila joj dubok osjećaj za pravdu i empatiju, što se kasnije očitovalo u njezinom profesionalnom radu.

Unatoč životnim nedaćama, upisala je studij novinarstva 2000. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Iako taj studij nije formalno privela kraju, svoju akademsku znatiželju i želju za usavršavanjem okrunila je 2021. godine kada je magistrirala novinarstvo na Sveučilištu Sjever. Nakon odlaska s Nove TV, Paradžiković je najavila nastavak karijere na novom regionalnom televizijskom kanalu, gdje bi trebala uređivati i voditi istraživački magazin sličnog formata kao "Provjereno", što je vijest koju njezina publika s nestrpljenjem iščekuje.

Osim televizijskog rada, Paradžiković je svoje bogato iskustvo odlučila prenijeti i na mlađe generacije. Godine 2022. postala je profesorica na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje je predavala kolegij istraživačko novinarstvo, dijeleći svoja znanja i vještine sa studentima. U privatnom životu, majka je sina Huga, rođenog 11. srpnja 2006. godine. Nakon prekida s Hugovim ocem, producentom Janom Štedulom, Ivana sina odgaja sama, uz veliku pomoć i podršku svoje majke i sestre.

U slobodno vrijeme, Ivana gaji veliku strast prema putovanjima i prirodi. U travnju 2025. godine, nakon teškog osobnog gubitka, pronašla je utjehu i snagu u planinarenju na Velebitu, dijeleći svoja iskustva s pratiteljima. Nekoliko mjeseci ranije, u veljači 2025., otkrila je svoje planove da provede mjesec dana živeći u kombiju, posvećujući se planinarenju i istraživanju novih destinacija, što dodatno svjedoči o njezinoj avanturističkoj duši i potrazi za slobodom.