VIDEO Napadnuti srpski menadžer javio se iz bolnice: 'Ovo nije nemio događaj, već pokušaj ubojstva!'

Dramatični prizori u središtu Zagreba šokirali su prolaznike kada je ispred hotela Sheraton u Ulici kneza Borne došlo do teškog fizičkog obračuna između dvojice poznatih srpskih menadžera. Saša Mirković, koji je u Zagrebu boravio zbog koncerta Ane Nikolić, zadobio je teške ozljede nakon što ga je, kako tvrdi, napao crnogorski estradni menadžer Velibor Popović Pop. Direktor Hype produkcije sinoć se ponovno oglasio na društvenoj mreži TikTok kako bi obavijestio pratitelje o svom trenutnom stanju.

- Znam da se puno ljudi raspituje za moje stanje i zanima ih kako se osjećam. Operacija ruke je noćas obavljena. Jučer se dogodio nemio događaj... Zapravo, to nije nemio događaj, nego pokušaj ubojstva - javio se Mirković iz bolničkog kreveta nakon uspješno obavljene operacije, a zatim ispričao više detalja o napadu.

- Prišao sam hotelu Sheraton s vozilom i to će se moći vidjeti na kamerama. Nitko iz hotela nije izašao. Dobio sam udarac u potiljak (stražnji dio glave), pao sam na tlo, a onda je uslijedilo muško udaranje nogama. Taj posljednji udarac, kad sam podigao ruku, bio je toliko snažan da mi je slomio dvije kosti - tvrdi menadžer, kojeg su napadači udarili više puta glavom te mu slomili ruku na tri mjesta. - Jasno je da je nadamnom pokušan pokušaj ubojstva - poručio je.

U nastavku je kazao kako se prije napada obraćao tužiteljstvu u Srbiji, no njegova prijava nije shvaćena ozbiljno: - Zato ja sad pitam tužitelja u Srbiji koji je prijavu onako lako prihvatio i odbacio, a da me nije ni saslušao. Sad pitam, a zašto ste to učinili? Tko vam je platio za to? - pita Mirković.

Na djelovanje je pozvao i hrvatske institucije, pritom navodeći kako su u vrijeme napada ispred hotela bili estradni menadžer Velibor Popović i bivši nogometaš Boško Janković. - Tko je sve sudjelovao neka utvrde nadležna tijela Republike Hrvatske. Vjerujem u policiju i tužiteljstvo. Nadam se da će ove kriminalce privesti pravdi i osuditi za ovo i mnoga druga kaznena djela - rekao je srpski menadžer.

Zatim se osvrnuo na izjavu kozmetičara Branka Babića, koji je napad prokomentirao riječima ''ruke ti se pozlatile''. - Vidio sam da lažni kralj obrva podržava pokušaj ubojstva i napad na mene. Volio bih da tužiteljstvo Republike Srbije i njega ispita o svim okolnostima. Jer da kažeš 'ruke ti se pozlatile' i pozivaš na još gora zlodjela... Ovaj Ratkovčanin, želim mu sve najbolje u životu. Ja sam kršćanin, nisam kao on demon. Na ovakav način ljude gurati u još veće probleme – to je zao čovjek. Pozdrav i vidimo se - zaključio je direktor Hype produkcije.

Podsjetimo, u subotu, nešto prije 13 sati, u strogom centru Zagreba, ispred hotela Sheraton, napadnut je Saša Mirković, kontroverzni vlasnik Hype produkcije i Hype televizije. Mirković je za napad optužio Velibora Popovića Popa, crnogorskog estradnog menadžera. Na društvenim mrežama, Hype BiH objavio je sliku Mirkovića iz hitne pomoći, prikazujući njegovo lice nakon brutalnog napada, uz komentar da se radi o "pokušaju ubojstva".

Sam Mirković je putem TikToka objavio video iz bolnice. - Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti - rekao je Mirković pa nastavio:

- To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta! Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači.

Popović je u izjavi za Kurir naveo da je Mirković izašao iz crnog džipa, krenuo prema njemu i počeo psovati djecu, nakon čega su se "pobili muški". Također tvrdi da snimka ispred hotela pokazuje kako je Mirković prvi krenuo na njega.