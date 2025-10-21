Preminuo je omiljeni domaći pjevač, njegov život obilježila je velika osobna borba

Domaći glazbenik i pjevač Željko Golik, rođen u Karlovcu, preminuo je u 64. godini života, prenosi Radio Banovina. Karijeru je započeo 1986. godine, ostavivši značajan trag u tradicionalnoj i zabavnoj glazbi. Iako nije pripadao samom vrhu estrade, Golik je izgradio vjernu publiku. Pet godina živio je i radio u Stuttgartu, no ljubav prema domovini vratila ga je u Hrvatsku. Po povratku je gotovo desetljeće nastupao u kultnoj diskoteci 'Stara hiža' u Dugoj Resi, koja je postala sinonim za njegove nastupe. Uz to, odrađivao je brojne gaže diljem Hrvatske i Slovenije.

Životni put Željka Golika obilježila je i velika osobna borba. U mladosti je doživio tešku prometnu nesreću zbog koje je završio u invalidskim kolicima. Ipak, ta ga golema prepreka nije udaljila od glazbe kao njegove najveće ljubavi. Publika je Golika voljela zbog jednostavnosti i iskrenosti. Njegove pjesme, prožete temama ljubavi i života, pričale su priču s kojom su se mnogi mogli poistovjetiti. Izvedbe hitova poput “Ne daj ruži da procvjeta”, “Rečka”, “Prsten od zlata” te posebno cijenjena interpretacija pjesme “Starom cestom” svjedoče o emociji koju je ulijevao u svaki stih. Često je isticao kako glazba vrijedi kada dolazi iz srca, što je bio ključ njegove dugovječnosti na glazbenoj sceni.

Pjesme Željka Golika često su pronalazile put do slušatelja i u programu brojnih radijskih postaja, gdje je njegov osebujan stil uvijek unosio posebnu emociju. Golikova glazba ostat će trajni podsjetnik na njegovu vedrinu, talent i neizmjernu ljubav prema onome što je radio. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla obitelj, prijatelje i publiku koja je cijenila njegov autentičan vokal i emotivne interpretacije kojima je ostavio trag na domaćoj glazbenoj sceni.