FOTO Glumac iz domaćih serija nakon velike tragedije povukao se iz javnosti, a sad je viđen u rijetkom izlasku

Splitsko ljeto i ove je godine potvrdilo svoj status nezaobilaznog kulturnog događaja, a premijera Shakespeareova klasika "Julije Cezar" privukla je brojnu publiku u jedinstveni ambijent starogradske jezgre. Među poznatim licima koja su došla podržati kolege, posebno se istaknuo glumac Stojan Matavulj, čija je pojava bila pravo iznenađenje. U ležernom ljetnom izdanju, sivoj lanenoj košulji i s torbom preko ramena, glumac je izgledao opušteno, no njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Budući da se godinama klonio javnih događanja, ovaj je izlazak pokazao da njegova strast prema kazalištu i dalje živi, kao i želja da podrži umjetnost koja mu je obilježila život.

Matavuljeva karijera jedna je od impresivnijih na domaćoj sceni. Rođen 1961. godine, diplomirao je glumu u Zagrebu, a od 1988. neizostavan je član ansambla HNK u Varaždinu. Šira javnost ga pamti po upečatljivim ulogama u popularnim serijama kao što su 'Ruža vjetrova' i recentni hit 'Kumovi', gdje tumači lik Zvone Akrapa. Njegov filmski opus uključuje hvaljene naslove poput 'Što je muškarac bez brkova?', 'Sonja i bik' i 'Svećenikova djeca', a vrhunac priznanja stigao je 2022. godine kada je za ulogu u filmu 'Zbornica' nagrađen Zlatnom arenom.

Matavulj se povukao iz javnosti nakon prometne nesreće u listopadu 2013. godine, u kojoj je smrtno stradala njegova kolegica, glumica Dolores Lambaša. Taj događaj duboko ga je potresao, a nakon što je 2016. godine osuđen na godinu dana zatvora, njegov život postao je još povučeniji, daleko od medijske pompe i crvenih tepiha. Doloresin otac je iste godine za Tportal kazao da ne okrivljuje Stojana za smrti kćeri. – Zašto bih ga krivio? To što se njemu dogodilo moglo se, nažalost, dogoditi svakome od nas. Nakon nesreće danima me zvao i ispričavao se. Sve sam mu oprostio. Što ja, uostalom, imam kome opraštati? – rekao je. Matavulj je pušten iz zatvora nakon osam mjeseci zbog dobrog i uzornog ponašanja.