Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON DUGO VREMENA

FOTO Glumac iz domaćih serija nakon velike tragedije povukao se iz javnosti, a sad je viđen u rijetkom izlasku

U sklopu festivala 71. Splitsko ljeto održana premijera predstave "Julije Cezar, tragedija Williama Shakespearea"
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 18:00

Cijenjeni hrvatski glumac Stojan Matavulj, kojeg posljednjih godina rijetko imamo priliku vidjeti na društvenim događanjima, iznenadio je sve svojim dolaskom na premijeru predstave "Julije Cezar" u sklopu Splitskog ljeta.

Splitsko ljeto i ove je godine potvrdilo svoj status nezaobilaznog kulturnog događaja, a premijera Shakespeareova klasika "Julije Cezar" privukla je brojnu publiku u jedinstveni ambijent starogradske jezgre. Među poznatim licima koja su došla podržati kolege, posebno se istaknuo glumac Stojan Matavulj, čija je pojava bila pravo iznenađenje. U ležernom ljetnom izdanju, sivoj lanenoj košulji i s torbom preko ramena, glumac je izgledao opušteno, no njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Budući da se godinama klonio javnih događanja, ovaj je izlazak pokazao da njegova strast prema kazalištu i dalje živi, kao i želja da podrži umjetnost koja mu je obilježila život.

Matavuljeva karijera jedna je od impresivnijih na domaćoj sceni. Rođen 1961. godine, diplomirao je glumu u Zagrebu, a od 1988. neizostavan je član ansambla HNK u Varaždinu. Šira javnost ga pamti po upečatljivim ulogama u popularnim serijama kao što su 'Ruža vjetrova' i recentni hit 'Kumovi', gdje tumači lik Zvone Akrapa. Njegov filmski opus uključuje hvaljene naslove poput 'Što je muškarac bez brkova?', 'Sonja i bik' i 'Svećenikova djeca', a vrhunac priznanja stigao je 2022. godine kada je za ulogu u filmu 'Zbornica' nagrađen Zlatnom arenom.

U sklopu festivala 71. Splitsko ljeto održana premijera predstave "Julije Cezar, tragedija Williama Shakespearea"
08.08.2025., Split - Premijera Julije Cezar William Shakespeara, ispod Srebrnih Vrata. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Matavulj se povukao iz javnosti nakon prometne nesreće u listopadu 2013. godine, u kojoj je smrtno stradala njegova kolegica, glumica Dolores Lambaša. Taj događaj duboko ga je potresao, a nakon što je 2016. godine osuđen na godinu dana zatvora, njegov život postao je još povučeniji, daleko od medijske pompe i crvenih tepiha. Doloresin otac je iste godine za Tportal kazao da ne okrivljuje Stojana za smrti kćeri. – Zašto bih ga krivio? To što se njemu dogodilo moglo se, nažalost, dogoditi svakome od nas. Nakon nesreće danima me zvao i ispričavao se. Sve sam mu oprostio. Što ja, uostalom, imam kome opraštati? – rekao je. Matavulj je pušten iz zatvora nakon osam mjeseci zbog dobrog i uzornog ponašanja.

FOTO Poruka shrvane majke Dolores Lambaše na grobu jedinice slama srce, njen otac Matavulju sve oprostio
U sklopu festivala 71. Splitsko ljeto održana premijera predstave "Julije Cezar, tragedija Williama Shakespearea"
1/29
Ključne riječi
showbiz glumac Splitsko ljeto Stojan Matavulj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još