VIDEO Ana Rucner odgovorila hejterima na napade: 'Eto, jeste sad sretni’

Violončelistica Ana Rucner već duže vrijeme prima neugodne komentare vezane uz svoj izgled, posebno na društvenim mrežama, gdje je često kritiziraju da je premršava i vrijeđaju raznim pogrdnim nazivima. U nekoliko navrata javno je reagirala na takve uvrede, najprije kroz video objave u kojima uživa na plaži i pokazuje da je zadovoljna sobom, poručujući kritičarima da je sebi baš ok i da su njihovi komentari neugodni.

Na novom videu na Instagramu Ana sjedi za stolom ispred praznog tanjura, s priborom za jelo uredno postavljenim sa strane, i gleda samouvjereno ravno u kameru. Preko videa stoji ironičan natpis: "Misija ‘Nahranimo Anu’ – uspješno završena." U opisu je kratko i britko poručila: "Jela sam. Eto. Hvala na brizi." Ovim je potezom izazvala lavinu reakcija i jasno pokazala da je ne pogađaju česti komentari o njezinoj tjelesnoj građi. Njezini pratitelji i obožavatelji odmah su je obasuli komentarima podrške, hvaleći njezin humor i stav. "Izgleda super. Vidi se definirana mišićna masa. Sitnije ste građe i u skladu s time i težina," napisala je jedna pratiteljica, dodavši kritiku na račun "balkanskog mentaliteta" koji često osuđuje brigu o vlastitom izgledu i zdravlju. Drugi su se pridružili s riječima poput "Preeeeedobro!" i "Zato takva linija, kužim," prepoznajući duhovitu poruku i diveći se njezinom fantastičnom izgledu.

No bilo je i onih kojima nije sjela objava. “Proziran sarkazam”, “Puno bolje je bilo dok se umjetnici nisu eksponirali po mrežama s glupostima, znao si samo njihovu glazbu, imao cd i to je bilo dovoljno”, “Nismo sretni, sad se odi najest”, “Ne kužim koja je poruka”, komentirali su pratitelji. Rucner se i ranije javno osvrnula na ovakve poruke. Tada je poručila: “Za sve one koji me na dnevnoj bazi vrijeđaju da sam skelet, mršava, obješena, jadna, grozna, ovakva i onakva, a dobro, šta ću sad nego vam poslati video veselja i podijelit kako malo uživam?! Sebi sam baš ok, a vi koji tako pričate, baš ste neugodni. Dajte nemojte više, pa ja sam jaka ženska i navikla sam na šamare, ali kako će one mlađe i bez životnog iskustva, a upravo njih odgajate.”

Ova talentirana umjetnica, koja je prva u Hrvatskoj zasvirala na električnom violončelu i time približila klasičnu glazbu mlađoj publici, neprestano pomiče granice spajajući klasiku s modernim i etno zvukovima. Njezina impresivna karijera ispunjena je s više od 30 domaćih i međunarodnih nagrada, a kao kulturna ambasadorica neumorno promovira ljepote Hrvatske u svijetu.

Da je Ana nezaustavljiva, dokazuju i njezine brojne profesionalne aktivnosti. Nakon nezaboravnih koncerata "Od zore do sumraka" na Srđu i u Medulinu, te humanitarnog nastupa za udrugu Rina Mašera u Dubrovniku i solo programa u Splitu, glazbenicu uskoro očekuje i nastup na popularnom beogradskom Beer Festu.