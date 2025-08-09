Naši Portali
WOW!

FOTO Guza u prvom planu! Manekenka (52) pozirala potpuno gola, a zbog ove je fotke isključila komentare

Foto: Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 11:30

U nastavku pogledajte kako izgleda potpuno gola fotografija jedne od najslavnijih manekenki Heidi Klum

Supermodel i slavna manekenka, 52-godišnja Heidi Klum na društvenoj mreži Instagram još jednom je pokazala zašto je jedna od najseksepilnijih žena današnjice! Za potrebe snimanja časopisa Paris Match skinula se potpuno gola, a time je baš sve obožavatelje ostavila, malo je reći, bez daha! Na fotografiji leži na drvenoj komodi smještenoj pod sjenicom, te pozira okrenuta leđima. U prvi plan istaknula je svoju bujnu stražnjicu, a fotografiju pogledajte OVDJE.

Slavna manekenka i TV voditeljica, koja već desetljećima oduševljava modni svijet, poznata je po tome da ponosno ističe svoju figuru i ruši stereotipe o starenju u modnoj industriji. Sudeći po reakcijama obožavatelja, Heidi je još jednom potvrdila da su godine za nju samo broj.

Podsjetimo, nedavno smo pisali kako Heidi uživa u opuštenom odmoru sa svojim 17 godina mlađim suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzom. Na društvenim mrežama rado dijeli trenutke s njihovog putovanja, pokazujući kako provode bezbrižne dane u romantičnom okruženju. Zaljubljeni par tako je nedavno snimljen na plaži kako razmjenjuje nježnosti, potpuno ravnodušan prema znatiželjnim pogledima prolaznika. Uz jedan od objavljenih videa, Heidi je napisala: "Još jedan dan za tebe i za mene u raju", čime je još jednom dala naslutiti koliko uživa u zajedničkim trenucima sa svojim suprugom.

Javila nam se bivša misica nakon incidenta bivšeg supruga i novog partnera: 'Nikog ne zanima kako će se to odraziti na dijete'
1/17

Heidi i Tom, koji su u bračnu luku uplovili 2019. godine, nakon sunčanja i kupanja nastavili su dan zabavom u obližnjem kafiću, gdje su se opuštali uz glazbu i piće. Za taj izlazak slavna manekenka odabrala je izazovan, minijaturni bikini, a oko struka je ležerno omotala ručnik, što je dodatno naglasilo njezin besprijekoran stil.

No, to nije bio jedini modni trenutak koji je Heidi odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima. Objavila je i video u kojem je najprije bila prekrivena šarenim pareom, da bi ga potom elegantno skinula i otkrila crveni dvodijelni bikini koji je savršeno isticao njezinu vitku i zategnutu figuru. Uz bikini je kombinirala moderni šešir širokog oboda, velike sunčane naočale i zlatne sandale, upotpunivši izgled glamuroznim detaljima karakterističnim za njezin prepoznatljiv stil.

FOTO Evo koliko se Lidija Bačić zapravo promijenila! Ranije je izgledala potpuno drukčije
1/38

Heidi nikada nije skrivala svoju strast prema bikinijima, koji su joj, kako često ističe, među najomiljenijim odjevnim komadima. Upravo zato, njezin Instagram profil obiluje fotografijama na kojima s lakoćom nosi najrazličitije krojeve, boje i stilove kupaćih kostima, pokazujući pritom svoju samouvjerenost i zaraznu životnu radost.

