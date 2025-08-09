FOTO Guza u prvom planu! Manekenka (52) pozirala potpuno gola, a zbog ove je fotke isključila komentare

Supermodel i slavna manekenka, 52-godišnja Heidi Klum na društvenoj mreži Instagram još jednom je pokazala zašto je jedna od najseksepilnijih žena današnjice! Za potrebe snimanja časopisa Paris Match skinula se potpuno gola, a time je baš sve obožavatelje ostavila, malo je reći, bez daha! Na fotografiji leži na drvenoj komodi smještenoj pod sjenicom, te pozira okrenuta leđima. U prvi plan istaknula je svoju bujnu stražnjicu, a fotografiju pogledajte OVDJE.

Slavna manekenka i TV voditeljica, koja već desetljećima oduševljava modni svijet, poznata je po tome da ponosno ističe svoju figuru i ruši stereotipe o starenju u modnoj industriji. Sudeći po reakcijama obožavatelja, Heidi je još jednom potvrdila da su godine za nju samo broj.

Podsjetimo, nedavno smo pisali kako Heidi uživa u opuštenom odmoru sa svojim 17 godina mlađim suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzom. Na društvenim mrežama rado dijeli trenutke s njihovog putovanja, pokazujući kako provode bezbrižne dane u romantičnom okruženju. Zaljubljeni par tako je nedavno snimljen na plaži kako razmjenjuje nježnosti, potpuno ravnodušan prema znatiželjnim pogledima prolaznika. Uz jedan od objavljenih videa, Heidi je napisala: "Još jedan dan za tebe i za mene u raju", čime je još jednom dala naslutiti koliko uživa u zajedničkim trenucima sa svojim suprugom.

Heidi i Tom, koji su u bračnu luku uplovili 2019. godine, nakon sunčanja i kupanja nastavili su dan zabavom u obližnjem kafiću, gdje su se opuštali uz glazbu i piće. Za taj izlazak slavna manekenka odabrala je izazovan, minijaturni bikini, a oko struka je ležerno omotala ručnik, što je dodatno naglasilo njezin besprijekoran stil.

No, to nije bio jedini modni trenutak koji je Heidi odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima. Objavila je i video u kojem je najprije bila prekrivena šarenim pareom, da bi ga potom elegantno skinula i otkrila crveni dvodijelni bikini koji je savršeno isticao njezinu vitku i zategnutu figuru. Uz bikini je kombinirala moderni šešir širokog oboda, velike sunčane naočale i zlatne sandale, upotpunivši izgled glamuroznim detaljima karakterističnim za njezin prepoznatljiv stil.

Heidi nikada nije skrivala svoju strast prema bikinijima, koji su joj, kako često ističe, među najomiljenijim odjevnim komadima. Upravo zato, njezin Instagram profil obiluje fotografijama na kojima s lakoćom nosi najrazličitije krojeve, boje i stilove kupaćih kostima, pokazujući pritom svoju samouvjerenost i zaraznu životnu radost.