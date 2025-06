FOTO Franjo iz 'Braka na prvu' našalio se na račun Igorove veze s Doris, podijelio ovu fotografiju

Peta sezona 'Braka na prvu' Franji, Manuelu i Igoru nije donijela brak, ali jest čvrsto prijateljstvo. Igor je to sažeo: - Zauvijek prijatelji. Hvala 'Brak na prvu' - ističući vrijednost takvih veza. Trojac koristi svaki trenutak za druženje i putovanja, a bliskost se očituje i u šalama, poput Franjine na Igorov račun zbog Doris.

Naime, Šiško je u pričama na svojem Instagram profilu podijelio dvije zajedničke fotografije s Igorom i Manuelom, jednu kao običan selfi, a na drugoj se našalio na Igorov račun. - Dok je Igor još s prstenom šetao - napisao je uz fotografiju trojca iz jednog restorana.

Foto: Instagram screenshot

Njihova strast su putovanja; od Hrvatske do Europe, pa i "na kavu do Londona i nazad", otkrio je Igor. Pratitelji na društvenim mrežama pozdravljaju njihovo prijateljstvo. Igor ističe da mu je veza s dečkima dragocjenija od romansi iz showa, poput one s Doris, s kojom je izgubio kontakt, što je opisao pričom o uvenulom cvijetu.

Dok Manuel i Igor uživaju u avanturama, Franjo je nakon showa ostao dobar i s Irmom, s kojom je bio spojen tijekom zamjene partnera, te su zajedno pohađali tečaj plesa.- Irma je super cura, to je ono što sam ja tražio. Dobra je, pozitivna, mirna, vesela, moralna.. Ima jako puno predivnih osobina. Dobri smo prijatelji i drago mi je što sam bio s njom - rekao je. Njihove priče pokazuju da show donosi razne uspjehe.

Franjo iz 'Braka na prvu' otkrio novosti u svom životu: 'Izlazim s jednom djevojkom, to ide u dobrom smjeru'

Zajedničke avanture Franje, Manuela i Igora dokaz su da prava prijateljstva mogu proizaći i iz najneobičnijih okolnosti. Njihova neraskidiva povezanost ostaje jedan od najljepših i najneočekivanijih ishoda popularnog sociološkog eksperimenta, a čini se da je za ovaj simpatični trojac uzbudljivo putovanje tek počelo.