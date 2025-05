Franjo iz 'Braka na prvu' otkrio novosti u svom životu: 'Izlazim s jednom djevojkom, to ide u dobrom smjeru'

RTL-ov sociološki eksperiment "Brak na prvu" završio je s emitiranjem ovoga tjedna, a emisija je ovoj sezoni spojila samo jedan par - Marka i Kristinu. No, njihov odnos nije bio lagan. Naime, Marko je u eksperiment ušao s Irmom, a Kristina s Franjom, a parovi su se poslije odlučili za zamjenu partnera. Franjo i Irma time nisu bili oduševljeni, a eksperiment su završili kao prijatelji te su istaknuli da su otvoreni za građenje odnosa dalje. Nakon finalne ceremonije, Franjo je otkrio novosti u svom životu te komentirao sve što se dogodilo u showu.

- Ništa ne bih mijenjao. Drago mi je, svako iskustvo može donijeti nešto dobro. Gledam samo dobre stvari. Ako sam i pogriješio, sad je gotovo i zaboravit će se tijekom nekog vrijeme - rekao je te dodao da danas možda ne bi ulazio da zna što ga čeka. Komentirao je i vj odnos s Irmom.

- Irma je super cura, to je ono što sam ja tražio. Dobra je, pozitivna, mirna, vesela, moralna.. Ima jako puno predivnih osobina. Dobri smo prijatelji i drago mi je što sam bio s njom - rekao je.

- Osvijestio sam sebe, svjestan sam bio svojih kvaliteta, ali sam i neke svoje mušice naučio. Meni je puno više pozitivnih stvari izvukao eksperiment - zaključio je te dodao da je u kontaktu ostao s Igorom, Stipom, Darkom Kolarekom, Manuelom... Dodao je i da ga mnogi nisu očekivali vidjeti u ovom showu te istaknuo da svim kandidatima treba čestitati na hrabrosti.

- Nisam skroz razočaran eksperimentom. Ovo je bio jako, jako hrabar korak i ne može ga svatko napraviti - rekao je te otkrio što se novo dogodilo u njegovom životu od kraja snimanja do sada.

- Izlazim s jednom curom i recimo da to ide u dobrom smjeru. Nadam se da će bar to biti dobar put - otkrio je Franjo za RTL.

Podsjetimo, Irma i Marko na finalnoj ceremoniji su se složili da su neke stvari ipak bile lijepe. Irma je istaknula medeni mjesec na kojem su se divno proveli, a Marko dodao kako su naučili puno o sebi, ali i o odnosima kakve imaju s drugim ljudima.

Zatim je prikazan video Kristine i Franje, koji nisu imali lijepe riječi jedno za drugoga pa je ubrzo među kandidatima izbila svađa, a uključio se i Stjepan koji se prepirao s Markom, a zatim ponovno potegnuo temu Igorovog rođendana pa su Stjepan i Manuel pred ostalim kandidatima i ekspertima odglumili Kristinin i Markov ples na rođendanu. „Jesu oni plesali s drugim parovima, ali njihov ples je bio više prisni i zajedno su i otišli s mog rođendana“, zaključio je Igor.

Slijedio je video Irme i Franje, za koji je Kristina rekla: „Taj njihov klipić je glupa farsa. Ako si prihvatio zadatak, onda si trebao prihvatiti zadatak. Oni uopće nisu živjeli zajedno i ta nekakva njihova prijateljska konekcija posljednja dva tjedna je čista farsa. To je bilo samo da ostanu do kraja u eksperimentu.“

Franjo rekao ekspertima da Irmu smatra dobrom prijateljicom koja mu je došla u život baš kad mu je bilo potrebno: „Jako je inspirativna osoba, dosta se može od nje učiti i dosta kvalitetno vrijeme provoditi“, a Irma zaključila: „Generalno, ja sam jako zadovoljna s tim rastom koji sam dobila u showu, ali sad više ovo svađanje i deranje - ne da mi se više. Ljudi moji, dokle, dosta, tu nitko nije u pravu.“

Kristinina i Markova priča dirnula je njih, ali i eksperte pa je Sakoman priznao kako su mu oči zasuzile i rekao: „Vaša priča je najdramatičnija. Da se radi film, radio bi se najvjerojatnije od vas dvoje.“

„Meni i Tini je stvarno super. Uživamo u svakom danu provedenom zajedno i gledamo kako provesti što više vremena zajedno“, rekao je Marko, a on i Kristina rekli su kako žive na relaciji Zagreb – Beograd, ali imaju na umu da, ako ostaju zajedno, morat će organizirati neko preseljenje.