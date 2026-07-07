FOTO Miss Universe Hrvatske u društvu američke veleposlanice u Hrvatskoj proslavila američki Dan neovisnosti, evo kako je bilo

"Sretan rođendan Amerika! Happy Fourth of July!" pozdrav je kojim su suprugu i mene pozdravljali Amerikanci prošle subote u hotelu Le Meridien Lav u Podstrani kraj Splita. Bili su tu gosti koje je pozvala ambasadorica SAD-a, Nicole McGraw, ali i mnogi nepoznati gosti hotela, Amerikanci, kojima je Split sada puno dostupniji izravnom linijom iz New Yorka. Kad nosim majicu s američkom zastavom ili "Trump - Make America Great Again", prilaze mi mnogi nepoznati, osobito Amerikanci, koji mi u razgovoru priznaju da je predsjednik Trump spasio Ameriku od propadanja što ekonomski, što u komunizam i uvijek uz zaključak kako je Trump najbolji predsjednik Amerike u povijesti, a ja još dodajem da je ambasadorica McGraw najbolja američka ambasadorica u Hrvatskoj do sada - rekao je Vladimir Kraljević, Hrvat s, kako kaže, dvije domovine: Hrvatskom gdje je rođen i Amerikom, koja mu je dala sve što ima.

Prošloga vikenda, točnije u subotu Sjedinjene Američke Države proslavile su okruglu, 250. godišnjicu proglašenja nezavisnosti, što je u SAD-u najveći državni praznik, no ove godine je zbog svoje okrugle godišnjice dočekan i proslavljen na osobit način.

Američka veleposlanica McGraw ove je godine ovaj dan odlučila proslaviti u Splitu gdje je organizirala spektakularnu zabavu uz još spektakularniji vatromet. "Dok sam promatrao vatromet, misli su mi se vratile u djetinjstvo dok sam u siromaštvu živio s mamom u komunističkoj Hrvatskoj i maštao o boljem životu u Americi. Moj put sigurno nije bio lagan - od bijega s broda, prijetnje robijom na Golom otoku, beskućništva i gladi u Francuskoj, pa do spremnosti odlaska u Vijetnam i borbe za Ameriku - samo s ciljem da dobijem pravo boravka i rada u najboljoj zemlji na svijetu", rekao je Kraljević.

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Kako nam je mnogo puta istaknuo, Amerika je zemlja mogućnosti jer uz rad i trud i uz malo sreće svatko može uspjeti i ostvariti svoj američki san. "Ja sam ga ostvario - radio sam u najboljim restoranima New Yorka i Amerike, upoznao najutjecajnije lude na svijetu i ostvario sve svoje ciljeve. Do sada niti jedan drugi europski film nije imao premijeru u Radio City Music Hallu osim filma Gospa Jakova Sedlara kojem sam koproducent, a to se desilo zahvaljujući mojem poznanstvu s Nelsonom Rockefellerom i uz naravno veliki trud Susan Curry i volontera koji su radili na prodaji ulaznica. Sve to se ne bi desilo da sam sjedio kod kuće", rekao je Kraljević.

Dodao je još kako je interesantna slučajnost da je ova proslava organizirana u Le Meridien Lav hotelu, kojem je on još 2008. i 2009. u ime American Academy of Hospitality Sciences, čiji je International Trustee za Europu, u ime predsjednika Josepha Cinque dodijelio ovu prestižnu nagradu za izvrsnost u hotelijerstvu, Star Diamond Award.

Uz Vladimira i Mariju Kraljević pozivnicu za proslavu američkog Dana nezavisnosti dobila je i Antea Mršić, Miss Universe Hrvatske 2026. koja je ambasadoricu McGraw upoznala na izboru Miss Universe Hrvatske krajem svibnja. "Jako me iznenadio poziv i uistinu sam počašćena. Amerikanci su vrlo spontani i topli. Ambasadoricu i njenog supruga i djecu sam upoznala nakon našeg izbora i zaista mi je osobita čast što sam pozvana i što sam prisustvovala ovoj proslavi", rekla je Antea.