Danijela Dvornik pokazala dio kuće na Braču: 'Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna!'

Danijela Dvornik (56) već neko vrijeme život u metropoli zamijenila je životom na otoku Braču gdje je preuredila obiteljsku kuću. Danijela ne krije koliko joj godi ova promjena, a s pratiteljima često dijeli i kako uživa te kako radi u vrtu, ali i u kući. Danijela je tako ovog puta pokazala kako je trenutno uređena njezina terasa gdje su se posebno istaknuli neki dijelovi poput garniture te detalja.

- Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna! Puše neka burica i baš je osvježavajuće, mislim da ću zaspati večeras bez upaljene klime i otvorenih prozora. I tome se radujem - napisala je te dodala da će popiti koktel prije spavanja. U komentarima su joj se javili mnogi pratitelji.

- Svaka čast...Primjer svima... Puna si ideja i imaš pravi mali raj... Guštaj i uživaj u svakom danu - pisali su joj.

Podsjetimo, Danijela je ranije pokazala kako izgleda život na otoku.

- Ola ekipa, ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako... - započela je Dvornik uz snimku na kojoj se kupala s prijateljicom.

- Sve smo jutros napravile što smo imale, ja još nisam krevet napravila koliko nemam vremena... Bila sam u polju i sad smo se preznojile od toga svega i lijepo smo sjele na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast... Pogledajte vi kakvo je to more, to je divota. Meni je jako žao što vi ne možete biti ovdje. Nek samo netko kaže nešto protiv života na otoku, zadavit ću ga - kroz smijeh je dodala Danijela.

- Baš smo bezobrazne, mi se izvinjavamo, malo nam je i neugodno što vam to ovako prezentiramo ispada da vas mi zafrkavamo, ali gledajte to je jedna privilegija da vi možete ujutro nešto odraditi i onda skočiti u more da se malo osvježite. Ali more jednostavno zove i dok god bude ovako mi ćemo se kupati - nastavila je Dvornik.

O preseljenju iz Zagreba i novom poglavlju na otoku koji obožava Danijela jednom je progovorila i za medije.

– Masa ljudi želi živjeti na otoku. Meni ljudi kažu: “Ti živiš naš san.” Dobro je da ljudi sanjaju i imaju svoje snove…Čekam što će mi život donijeti. Dan po dan. Meni je tako ljepše živjeti, nema onoga presinga da nešto moraš – kazala je Danijela u jednom intervjuu.

