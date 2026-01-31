Naši Portali
O SAMOHRANOM MAJČINSTVU

'Razmišljala sam hoću li gurnuti kolica i pobjeći ili se baciti pod tramvaj': Potresna ispovijest Lane Klingor Mihić

VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 08:00

Poznata pjevačica i influencerica Lana Klingor Mihić otvorila je dušu o najtežem razdoblju svog života, kada je s 26 godina postala samohrana majka

U emotivnom gostovanju u emisiji "Bez pardona s Idom" voditeljice Ide Prester, Lana Klingor Mihić prisjetila se trenutka kada je kao mlada, samohrana majka s tek rođenom kćeri Kiarom ušla u unajmljeni stan. Iako je uz nju bila njezina majka, koja se trudila održati privid normalnosti, Lanu je preplavio osjećaj straha i potpune nesigurnosti. - Ja sam ušla u taj svoj mali iznajmljeni stan, moja mama je bila doma i trudila se da izgleda kao da je sve OK, a svi smo znali da nije OK. Nisam je htjela pustiti iz ruku, ali sam se strašno bojala, nisam znala ni kako da ju držim. Počela sam plakati kao kišna godina, ali to se plakanje nastavilo danima - priznala je Lana, opisujući dane iscrpljenosti i očaja.

Posebno bolno sjećanje veže je uz prvu šetnju s kćeri, trenutak koji bi trebao biti ispunjen radošću, a za nju je predstavljao vrhunac samoće. - Nikad u životu neću zaboraviti tu prvu šetnju s kolicima, guram ta kolica, hladno mi je i gledam to svoje dijete i nemam kome reći ‘Ajme, gle kak je slatka’ ili ‘Ajme, gle kako je rumena u obrazima - ispričala je, dočaravši osjećaj izolacije s kojim se suočavala dok su druge majke te trenutke dijelile s partnerima. Pritisak je bio toliko snažan da su joj kroz glavu prolazile misli koje je tek godinama kasnije imala snage izgovoriti naglas.

FOTO Luksuzni dom u kojem živi Lana Klingor većina si ne može priuštiti! Ima veliki bazen i skup namještaj
U potresnom svjedočanstvu koje je mnoge ostavilo bez riječi, Lana je priznala dubinu svog tadašnjeg očaja. - Ja sam u tom trenutku, ali ozbiljno vam kažem, razmišljala hoću li gurnuti ta kolica i negdje pobjeći i ostaviti je, ili se baciti pod tramvaj. Koja je bolja opcija - otkrila je, naglašavajući važnost normalizacije teških misli s kojima se suočavaju mnoge majke u postporođajnom razdoblju. 

Jedino utočište u tim trenucima pronalazila je u majci, čiji je zagrljaj bio sigurna luka. - Onda sam se vratila u stan i tako sam uletjela u mamin zagrljaj kao da imam osam godina, da mi treba da me zaštiti i kaže mi da će sve biti okej - opisala je trenutak predaje i potrebe za utjehom. Gledajući unatrag, Lana s puno empatije poručuje mlađoj sebi, ali i svim ženama u sličnoj situaciji: - Ja danas, da se mogu vratiti, ja bih toj Lani rekla: ‘Ono, stara, sve će biti okej’ - poručila je Mihić. 

Danas je Lana ponosna majka triju kćeri, a njezina prvorođena Kiara je prekrasna 18-godišnjakinja. Prekretnicu u njihovim životima donio je Lanin suprug Ante Mihić, koji je Kiaru prihvatio kao svoje dijete i pružio im sigurnost koja im je nedostajala.
Avatar Tombstone
Tombstone
08:53 31.01.2026.

Bacanje pod tramvaj je dobra solucija, mada je bacanje pod vlak sigurnija. I bar mi nakon tjedan ili dva ne bismo morali citati o takvoj nuli.

