Daria Lorenci Flatz dirnula pratitelje: Jedna od posljednjih fotki snimljenih u Sarajevu, u našem stanu

Poznata glumica Daria Lorenci Flatz podijelila je fotografiju iz svoje mladosti, snimljenu u rodnom Sarajevu, te pokrenula val nostalgije među svojim pratiteljima dirljivim citatom o odrastanju i sjećanjima. Omiljena hrvatska glumica Daria Lorenci Flatz iznenadila je i ganula svoje pratitelje na Instagramu objavom koja ih je vratila duboko u prošlost. Na fotografiji vidimo mladu Dariju, djevojku tamne kose sa šiškama, u izdanju koje je daleko od plavokose Jadranke Macan, lika koji je proslavio u popularnoj seriji *Kumovi*. Fotografija odiše toplinom i nostalgijom, a glumica je u opisu otkrila njezino duboko osobno značenje.

"Vjerojatno jedna od posljednjih fotki snimljenih u Sarajevu, u našem stanu.. 15 godina...", započela je Daria, odmah dajući do znanja da se radi o uspomeni koja označava kraj jednog životnog poglavlja. Rođena Sarajka, koja je zbog rata preselila u Zagreb, ovom je objavom evocirala sjećanja na djetinjstvo i grad koji je morala napustiti. Posebnu težinu objavi dao je citat iz knjige "Fafarikul" autorice Đurđice Čilić, koji je savršeno sažeo osjećaj zarobljenosti u vremenu: "Sinoć mi je postalo jasno da je mnogo mene još u '89-oj, da još uvijek imam 14 godina, da sam zaglavljena u onom zadnjem ljetu svekolike nevinosti. I moje i svijeta".

Upravo je "Fafarikul" jedna od predstava u kojoj Daria trenutno nastupa u repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, čime je pokazala kako se umjetnost i osobni život isprepliću. Njezine riječi dirnule su mnoge, a u komentarima su se javili brojni pratitelji koji su se poistovjetili s njezinim osjećajima. "Mnogi zaglavljeni u '89. pa tako i ja. Kud prođoše te godine", samo je jedan od komentara. Iako se s nostalgijom prisjeća prošlosti, Darijin život danas je ispunjen brojnim poslovnim i privatnim uspjesima. Kao prvakinja drame HNK u Zagrebu, neprestano oduševljava kazališnu publiku, a uskoro se vraća i na male ekrane. Naime, nove epizode serije "Kumovi" kreću s emitiranjem već prvog veljače na Novoj TV, a glumica je najavila "velike promjene" i "potpuno novo izdanje" svog lika Jadranke.