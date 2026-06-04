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FOTO Bivša voditeljica Nove TV nastupila u 'Potjeri': Zaustavilo ju je ovo novinarsko pitanje

Foto: HRT screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 08:45

Nekadašnje zaštitno lice emisija "Red Carpet" i "IN magazin", Ana Stunić, ponovno se pojavila na malim ekranima u popularnom kvizu HRT-a.

U sinoćnjoj epizodi "Potjere" natjecala se bivša TV voditeljica Ana Stunić, koja se rijetko pojavljuje u javnosti. U brzopoteznoj minuti osvojila je 1000 eura, a suočena s lovcem Mladenom Vukorepom odlučila se na rizik. Prihvatila je višu ponudu od 3500 eura, odbivši onu nižu od 500.

Iako je na ploči uspješno napredovala, kobno je bilo pitanje upravo iz sfere novinarstva. Glasilo je: "Dovršite novinski naslov iz 1994. koji je postao poslovičan! 'Gdje je rat, tu je…!'" Stunić je odgovorila "Fallaci", no točan odgovor bio je "Amanpour", što ju je koštalo prolaska u završnu potjeru.

Foto: HRT screenshot

Foto: HRT screenshot

Mnoge je gledatelje iznenadilo njezino pojavljivanje, s obzirom na to da se Stunić nakon odlaska s Nove TV 2016. povukla iz medijskog prostora. Nakon desetljeća na televiziji, gdje je vodila popularne emisije "Red Carpet" i "IN magazin", rekla je kako je vrijeme za nove profesionalne izazove i da se na ekrane ne planira vratiti.

Ova domaća voditeljica samo je nestala iz javnosti, a mnoge je šokiralo zašto se prošle godine pojavila na HRT-u
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Ana se danas bavi odnosima s javnošću, a godinama je i dio umjetničkog kolektiva Montažstroj. Privatni život s dugogodišnjim partnerom, industrijskim dizajnerom Filipom Despotom, s kojim ima dvoje djece, sina i kćer, uspješno drži podalje od javnosti. Zanimljivo je da joj ovo nije prvi nastup u kvizu, jer se natjecala i prošle godine.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
ana stunić Nova TV voditeljica potjera HRT showbiz

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