Pero Galić o novoj Općoj opasnosti: 'Bez Žiže to više nije isti bend'

Grupa Opća opasnost nakon dugo vrmena je predstavila novi singl, s novim pjevačem Zoranom Mišićem, koji je zamijenio Peru Galića. Nakon prerane smrti Slavena Živanovića Žiže, osnivača, vođe i jednog od zaštitnih znakova benda, pred članovima je bilo teško pitanje, kako i može li Opća opasnost nastaviti dalje.U međuvremenu su Pero i Bani krenuli svojim glazbenim putevima, dok su preostali članovi, Igor Kolić Giga, Vlado Soljačić Sojka i Josip Kamenski Kameni, odlučili nastaviti priču Opće opasnosti uz snažnu podršku vjernih fanova. Novo poglavlje donosi i nova lica. Bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno iz Županje te pjevač Zoran Mišić Zokz iz Valpova. Obojica su dugogodišnji prijatelji i suradnici benda koji su svojim dolaskom unijeli novu energiju i svježinu, istovremeno ostajući vjerni onome po čemu je Opća opasnost prepoznatljiva već više od trideset godina.

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Okupljanje nove Opće opasnosti prošlo je bez starih članova - Pere Galića i klavijaturista Branimira Jovanovca Banija, koji su nakon smrti osnivača Slavena Živanovića Žiže napustili bend i krenuli svojim glazbenim putevima. Novi sastav nije htio komentirati bivši frontmen Pero Galić, koji je kratko poručio: - To je tema o kojoj još uvijek ne želim pričati i ne znam što bih zapravo rekao. Mogu samo reći da za mene bend pod tim imenom, bez Žiže, nije i ne može biti isti ili ti Opća opasnost. No neka dečki rade - rekao je za 24 sata Galić, koji je trenutno okupiran radom na novom albumu. Nakon što je nedavno objavio singl 'Jedina', Pero u studiju radi na novim pjesmama koje bi se na albumu trebale naći već ove jeseni.

- Da, nova pjesma je vani i sretan sam što je pronašla put kod publike koja ju je jako dobro prihvatila. Nadam se da će tako biti i albumom na kojem radim s dugogodišnjim suradnikom i prijateljem Mariom Vestićem. Stvaramo novu glazbu, utančavamo pregovore s Croatia Recordsom i veselim se novim gažama - kaže Pero, koji na koncertima i dalje izvodi i pjesme Opće opasnosti, koje su, smatra, njegove.

Podsjetimo, nakon Žižine smrti, Opća opasnost objavila je povlačenje sa scene, a ubrzo nakon toga Galić je otkrio da odlazi u solo vode. Tada je prvi put javno progovorio o problemima unutar benda i natuknuo da postoji spor oko imena. - Nije se moglo posložiti da se nastavi, a neće se zvati Opća. Pa ne možemo se zvati Opća opasnost jer teško je ovo izgovoriti, ali evo moram i to jednom reći - ne smijemo koristiti ime Opća opasnost zbog inih razloga i o tome ćemo možda jednom - rekao je tada za In Magazin.