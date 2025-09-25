Sjećate se nje? Vodila je Red Carpet i IN magazin, a danas se pojavila u HRT-ovoj 'Potjeri'

U današnjoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza Potjera među natjecateljima se pojavila i nekad poznata voditeljica Ana Stunić. Ana je mnogima poznata kao voditeljica emisija na Novoj TV "Red Carpet" i "IN magazin", no onda je 2016. godine kamerama odlučila reći 'zbogom' i okrenula se PR-u u jednoj agenciji. Ani se njezino tada novo radno mjesto i nije činilo prevelikom promjenom u odnosu na Novu TV gdje je osim vođenja emisija radila u marketingu kao koordinatorica društvenih mreža svih televizijskih profila.

Zanimljivo je da joj je ovo, kako je rekla, prvi put da je na Hrvatskoj televiziji. Lovkinja Morana kasnije je pohvalila i Anu kao voditeljicu prvog zagrebačkog pub kviza u Booksi, još prije 15 godina. Ana je u prvoj minuti imala 4 točna odgovora, osvojila je 2000 eura, no Morana ju je stigla na zadnjem pitanju na ploči na kojem nije znala prepoznati likove iz Hemingwayevog romana "Kome zvono zvoni". Bolje sreće nije bio ni ostatak tima. Dvojica su uspjela stići u završnu potjeru, no Morana ih je stigla.

Foto: HRT/Screenshot

Njezin put do televizijske slave bio je sve samo ne pravocrtan. Iako je stigla do zadnje godine studija kemije, ljubav prema medijima prevagnula je. Karijeru je započela na lokalnoj zagrebačkoj televiziji Z1, gdje je uređivala i vodila glazbenu emisiju te radila kao novinarka u emisiji o kulturi. To iskustvo donijelo joj je poziv s Nove TV, gdje je prvo "pekla zanat" kao novinarka u "Red Carpetu" prije nego što je stala ispred kamere. No, njezini talenti nisu bili ograničeni samo na voditeljski posao. Redatelj Dalibor Matanić prvi je uočio njezin glumački potencijal, a suradnja s kazališnim kolektivom Montažstroj i Borutom Šeparovićem postala je važan dio njezina umjetničkog izražavanja. Iako je priznala da će se možda kajati što nikada nije imala hrabrosti otići na prijemni za glumačku akademiju, svoje je afinitete uspješno realizirala kroz brojne predstave i umjetničke projekte.

Stunić je trenutno još uvijek zaposlena u jednoj PR agenciji, a svoj privatni život voli držati dalje od očiju javnosti. S dugogodišnjim partnerom Filipom Despotom ima sina i kćer, a svakodnevni život i djeca jedino su što ova bivša voditeljica u posljednje vrijeme objavljuje na društvenim mrežama.

Godine 2019. ponovno je dospjela u medije zbog svoje fotografije na Instagramu na kojoj je pokazala kako je sjela na pod muzeja i dojila sina Jonu. - Hvala mom tijelu što nam dopušta dojenje već punih 10 mjeseci - napisala je uz fotografiju na kojoj sjedi i ima sina u naručju. - Bilo kuda, cica svuda...Možemo biti presretne zbog tog - napisala je pratiteljica, a druga se nastavila šaliti: "Je l' izložba slabo posjećena ili su svi zbrisali u drugu prostoriju?". No, jedna joj je napisala "Bravo!".