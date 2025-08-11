Naši Portali
BROJI SITNO DO PORODA

FOTO Aleksandra Prijović pokazala trbuh u poodmakloj trudnoći i oduševila pratitelje: 'Najljepša trudnica'

Beograd: Aleksandra Prijović na prvom koncertu Jelene Rozge
Foto: Antonio Ahel
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
11.08.2025.
u 13:41

Nakon plodonosne turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je oborila sve regionalne rekorde i napunila čak šest zagrebačkih Arena, Aleksandra je uzela medijsku pauzu. Ubrzo nakon toga potvrdila je sretnu vijest o drugoj trudnoći. Ona i njezin suprug Filip Živojinović, s kojim već ima šestogodišnjeg sina Aleksandra, ovoga puta očekuju djevojčicu, što je, kako je i sama ranije priznala, bila njezina velika želja.

Nakon što je oborila rekorde turnejom 'Od istoka do zapada' i povukla se s javne scene, Aleksandra Prijović (29) ponovno je oduševila pratitelje. Pjevačica, koja je ušla u deveti mjesec trudnoće, pozirala je u uskoj bijeloj haljini s cvjetnim uzorkom, nježno držeći ruke na trbuhu i gledajući u daljinu. Svojom objavom razveselila je brojne obožavatelje. Uz fotografiju je stavila samo emotikon pješčanog sata i srce, poručujući kako odbrojava posljednje dane do dolaska prinove.

Objava je u kratkom roku prikupila više od 130 tisuća lajkova i veliki broj komentara podrške. - "Naša najljepša", "Prelijepaaa" i "Najljepša trudnica, jedva čekamo" - samo su neke od poruka koje su joj uputili pratitelji, a javile su joj se i brojne kolege s regionalne glazbene scene, uključujući našu pjevačicu Jelenu Rozgu, koja je Aleksandri ostavila emotikone srca.

Podsjetimo, nakon plodonosne turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je oborila sve regionalne rekorde i napunila čak šest zagrebačkih Arena, Aleksandra je uzela medijsku pauzu. Ubrzo nakon toga potvrdila je sretnu vijest o drugoj trudnoći. Ona i njezin suprug Filip Živojinović, s kojim već ima šestogodišnjeg sina Aleksandra, ovoga puta očekuju djevojčicu, što je, kako je i sama ranije priznala, bila njezina velika želja.

Srpski mediji: Aleksandra Prijović i suprug kupuju Breninu vilu, evo koliko će platiti za luksuznu nekretninu
Beograd: Aleksandra Prijović na prvom koncertu Jelene Rozge
1/28

Prema navodima izvora bliskih paru, vijest o spolu djeteta stigla je kao najljepši poklon. - Rezultati su im stigli baš na dan Aleksandrinog rođendana. Želja im se ostvarila - rekao je izvor za srpske medije. Pjevačica često ističe koliko joj znači podrška supruga. - Naš odnos je fantastičan. Upoznala sam divnog čovjeka kojem ne mogu pronaći zamjerku. Njegov doprinos mom uspjehu je ogroman - poručila je. 

Pjevačica je od 2018. godine u braku s posinkom Lepe Brene i te godine par je u crkvi Svetog Vasilja Ostroškog razmijenio bračne zavjete, a kumovi su im bili košarkaš Miloš Teodosić i Aco Pejović.  Vjenčanje sina Bobe Živojinovića svadba je godine u Beogradu, a mnogi su rekli kako je ovo vjenčanje nadmašilo i spektakularno vjenčanje Bobe i Lepe Brene. Nakon izlaska iz crkve Lepa Brena je tada na pitanje novinara hoće li zapjevati svom posinku i njegovoj supruzi odgovorila: -Pjevala sam na mnogim svadbama,  zapjevat ću i na ovoj. Mladoženjin otac pak nije mogao sakriti suze dok su mladenci izmjenjivali bračne zavjete. - Jako sam veseo i najponosniji sam tata. Sve je pod kontrolom - izjavio je tada Boba novinarima ispred svoje kuće prije nego se uputio prema crkvi. Na svadbi je bilo 900 uzvanika, a posao cijele organizacije ne sebe je preuzeo mladoženjin tata.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Beograd: Aleksandra Prijović na prvom koncertu Jelene Rozge
1/102

Kako su 2018. godine pisali mediji u Srbiji samo je dekoracija sale u kojoj se održalo svadbeno slavlje, koštalo 70 tisuća eura. Mladenci su u luksuznom hotelu u Beogradu rezervirali 120 soba za svoje goste, a njih i goste tijekom cijele svadbe čuvalo je 60 tjelohranitelja, a 160 konobara posluživalo je uzvanike. Iako Aleksandra i Filip u javnosti, rijetko govori o svom privatnom životu, poznato je da su nakon vjenčanja kupili kuću na Bežanijskoj kosi, a kako su prenijeli domaći mediji, ovu luksuznu nekretninu platili su 500.000 eura.

  Domaća pjevačica zbog vjere je napustila Hrvatsku i promijenila život: Evo gdje danas živi

