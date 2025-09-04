Naši Portali
PONOSNA MAJKA

FOTO Aleksandra Prijović objavila fotku s tek rođenom kćerkicom! Ima unikatno ime

04.09.2025.
Aleksandra Prijović pohvalila se fotografijom sa svojom tek rođenom kćerkicom, a više detalja doznajte u nastavku

Jučer je, 3. rujna odjeknula vijest kako je srpska pjevačica Aleksandra Prijović rodila svoje drugo dijete. Naime, na svijet je donijela djevojčicu, a sa suprugom Filipom Živojinovićem već ima šestogodišnjeg sinčića Aleksandra. Ovo će biti, poslije dugo godina, prva djevojčica u obitelji Živojinović – pa je samim tim i željno iščekivana. Kako se doznalo, jedna od najuspješnijih srpskih pjevačica rodila je u privatnoj poliklinici, a u rodilište ju je doveo suprug Filip. Doznalo se i to da je kćerkici dala nesvakidašnje ime – Aria.

Sada se i sama Aleksandra oglasila na društvenoj mreži Instagram i pohvalila predivnom fotografijom svoje kćerkice. "Život nam je svega dao", napisala je i dodala njezino ime. Na fotografiji se vidi ruka bebe kako ju Aleksandra drži u svojoj ruci. I Arijin stric Viktor na svojem ja Instagramu podijelio vizual s njezinim mjerama i satom rođenja.

Podsjetimo, tamošnji mediji pišu kako je porođaj prošao u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju odlično. Nakon što je rodila, Aleksandra je prebačena u jedan apartman. Kako se već znalo, pjevačica i njezin suprug proteklih su se nekoliko mjeseci intenzivno pripremali i posvetili dolasku prinove.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'
1/20

– Aleksandra i Filip prethodno su angažirali dizajnera interijera za opremanje kćerine sobe, pa su pazili na svaki detalj. Soba je prilagođena djevojčici, pa su i zidovi tako ukrašeni, ali i krevetić koji je u bijeloj boji te detalji koji su oplemenili prostor da bude moderan i lijepo uređen. Aleksandar je dobio svoju sobu, a sam je odabrao krevet i prostor u kojem će se igrati.

Budući da voli sport, tu su i lopte za igru, a ono što je posebno zanimljivo jest da je Aleksandar zamolio mamu i tatu da odu u trgovinu igračaka kako bi mogao odabrati plišane medvjediće i druge stvari za svoju sestricu. Bili su oduševljeni tom idejom, pa su mu ispunili želju – ispričao je iz izvor blizak pjevačici za srpski Blic.

