Filmski producent osuđen zbog seksualnih napada bit će preseljen u drugi zatvor: 'Imao je pozitivno iskustvo'

Filmski producent i osuđeni seksualni predator Harvey Weinstein (71) seli se u drugi zatvor nakon što je u Los Angelesu osuđen na 16 godina zatvora pod optužbom za silovanje i seksualni napad. Producent je već bio osuđen na 23 godine na njujorškom sudu. Naime, Weinstein će sada biti premješten iz zatvorske ustanove Wende Correctional Facility s maksimalnim osiguranjem u zatvorsku ćeliju Mohawak Correctional Facilityja srednje sigurnosti.

- Zvuči čudno, ali zadnji je put imao pozitivno iskustvo u zatvoru u New Yorku - rekao je njegov odvjetnik Arthur Aidala za Page Six, a za Weinsteinov boravak u zatvoru brinu se njegov predstavnik i zatvorski savjetnik.

- Naša primarna briga su njegova sigurnost, potreba za liječenjem i njegova dobrobit. Radili smo s Odjelom za kaznenopravne zatvore i nadzor zajednice države New York kako bismo osigurali iste prethodno primjenjivane zaštitne protokole za gospodina Weinsteina - rekao je njegov odvjetnik i dodao da vjeruje da će se Weinstein dobro snaći u zatvoru.

- Kada je u svom najboljem izdanju, on može biti vrlo šarmantan. Ima puno priča za ispričati. On je još uvijek slavna osoba - misli odvjetnik.

Podsjetimo, producent je u veljači osuđen na novu kaznu zbog optužbi za silovanje i seksualni napad iz 2013. godine, a žrtva je svjedočila da ju je Weinstein napao u hotelskoj sobi tijekom festivala talijanskog filma u Los Angelesu u veljači te godine.

Porota je Weinsteina poštedjela još dulje kazne kada ga je oslobodila optužbi za seksualni napad maserke i nije uspjela donijeti presude po točkama koje uključuju dvije druge žene. Jedna od njih, redateljica dokumentarnih filmova Jennifer Siebel Newsom, sada supruga guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, otkrila je kako je i bila žrtva silovanja. Na ove optužbe Weinstein je tada rekao da su svi njegovi seksualni odnosi bili sporazumni i da nije kriv. Njegovi odvjetnici tvrdili su da su žene svojevoljno imale spolni odnos s njim jer su vjerovale da će im on unaprijediti karijeru.

Dodajmo da Weinstein već služi 23-godišnju kaznu za drugu osudu. Više od 80 ljudi iznijelo je tvrdnje o silovanju i nedoličnom ponašanju o Weinsteinu još od kasnih 1970-ih. Filmski producent tako je osuđen na ukupno 39 godina zatvora.

Dodajmo da je o ovim događajima snimljen i film imena 'Ona je rekla'. Film je režirala njemačka redateljica Maria Schrader te nije dobio najviše ocjene publike i kritičara, no jasno je zbog čega je tako. Schrader je odlučila točno slijediti tijek istrage, izbjegavši uopće i prikazati Weinsteinov lik gledatelju, iako se on sam u jednoj situaciji čak i pojavljuje u redakciji The New York Timesa. Film je snimljen po istoimenoj knjizi dviju novinarki koje su otkrile ova događanja, a bavi se istragom koju su poduzele da bi došle do dokaza kako je nakon seksualnih prijestupa ne samo prema glumicama, i onima u usponu i poznatima, Weinstein sve vješto zataškavao isplaćujući pozamašne svote za nagodbe uz uvjet da se potpiše ugovor o neobjavljivanju.

VIDEO Duško Lokin otkrio da je prošle godine ostao bez supruge: 'Preminula je od korone, bila je zdrava'