Predstavnik Srbije o narodnoj glazbi: Gledam je kao način da se dođe do novaca, to je bankomat a ne glazba

Srbiju će ovog svibnja u Liverpoolu na Euroviziji predstavljati Luke Black s pjesmom "Samo mi se spava". Eurovizijske kladionice zasad su predstavnika Srbije smjestile na 16. mjesto i pobudio je dosta zanimanja javnosti kada je pobijedio u Srbiji. Luka je rođen je 1992. godine u Čačku. Završio je dva fakulteta i master studije iz područja glazbene produkcije.

S 12 godina je počeo pisati tekstove, a za nekoliko godina i komponirati i pisati aranžmane. Posljednje četiri godine živi u Londonu i jedini je glazbenik iz Srbije koji ima potpisan ugovor s Universal Music Groupom, s kojom je 2016. godine realizirao uspješnu turneju u Kini. O glazbenoj sceni u Srbiji jednom prilikom je jasno dao do znanja što misli i Blic sada prenosi te njegove izjave.

- Narodna glazba je ok, i treba postojati, ali ne privlači me jer je mi djeluje kao opcija D u cijeloj glazbenoj priči. Gledam je samo kao način da se dođe do novca, a to mi onda nije glazba nego bankomat. Nadam se da će se ljudi malo otvoriti i prema nekim drugim stvarima i da će svi glazbeni žanrovi moći postojati i imati šansu u isto vrijeme - rekao je jednom Luke. Osvrnuo se i na kritike koje dolaze na račun njegove glazbe.

- Kritike najviše utječu na moj rad i napredak tako da su uvijek dobrodošle, ali naravno od ljudi čije mišljenje cijenim, odnosno od ljudi koji su postigli slično kao ja ili jednostavno imaju dobar i razvijen sluh i ljubav prema glazbi. Ostatak negativne kritike za mene ne postoji, odnosno nisam je imao priliku vidjeti - kazao je Luke.

Luke će svoju zemlju na Euroviziji predstavljati s elektro-pop pjesmom koja postoji u srpskoj i engleskoj verziji, a sama pjesma, kako kaže Luke, nastala je tokom pandemije koronavirusa. Luke je pjesmu napisao iz pozicije lika iz videoigrice Sims, a pjesma govori o kolektivnom buđenju i kako društvo treba otvoriti oči pred zlom.

- Događa se to da kada god netko naiđe na moju glazbu, upravo je to osoba kojoj bi se svidjela. Nisam baš briljantan što se tiče društvenih mreža pa ni ne vidim ako postoji neka negativnost, a uživo mislim da ljudi ne bi imali prostora ili hrabrosti da hejtaju - kazao je Luka za srpske medije.

U intervjuu za Nova.rs prije dvije godine, na pitanje tko su mu uzori, rekao da su ljudi koji su obilježili njegov period u karanteni i "definitivno informirali“ njegov rad Tamino Amir, Sad Night Dynamite, Grimes, 100gecs, Pet Shop Boys, Aurora…

