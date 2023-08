Enis Bešlagić emotivnom se porukom oprostio od preminulog sudionika showa: 'Neka je mir tvojoj obitelji'

Voditelj Enis Bešlagić oprostio se od Davora Andročeca, sudionika RTL-ovih showova "Večera za 5" i "Superapar", koji je tragično preminuo u prometnoj nesreći kod mjesta Kaoci u Bosni i Hercegovini.

- Teško sam mogao pronaći sliku na kojoj je Davor sam bez svoje Meri. Emisije u kojima radim upoznajem mnogo ljudi i svaki put ni sam ne znam koliko nekome značim i koliko neko meni znači dok ta osoba ne završi svoj put na ovom svijetu… Davor je volio svoju Meri i živio za svoje unuke, djecu i prijatelje… Teško je to sve objasniti i znam koliko je bio sretan i zbog našeg odnosa, jer smo imali jedno kvalitetno druženje na emisiji "Superpar", a to su bili Meri i Davor za mene. Voziš se sada Davore po nekim drugim i ljepšim prostranstvima ostvaljajući iza sebe mnogo onih koji te se sjećaju po dobru, pozitivi i iskrenosti. Neka je mir i zdrava glava tvojoj obitelji u ovim teškim trenutcima tuge i boli…, napisao je Enis u emotivnoj poruci.

Andročec je bio strastveni bajker koji se veselio svakom susretu s motoristima, umirovljeni branitelj te otac, djed i suprug. Uvijek je isticao kako mu je obitelj na prvom mjestu, a upravo su se njegova supruga Meri i on zbog djece i unuka odlučili prijaviti u show 'Superpar' te kako bi svima pokazali da su godine samo broj.

U RTL-ovim showovima publika ga je mogla zapamtiti po njegovoj predanosti, borbenosti, kao i mladenačkom duhu.

Davor se natjecao u 'Večeri za 5 na selu' u tjednu Nove Gradiške i okolice, a na malim ekranima mogli smo ga pratiti krajem 2022. godine. Davor je tada kuhao u srijedu, a otkrio je i kako je došla njegova ljubav prema motorima, kao i da je u vrtu imao stablo banane.

- Moj velika ljubav su motori i uvijek pričam o motorima. Živim sa suprugom i sinom i najvažnije su mi osobe u životu supruga i moje četvero djece. Bio sam profesionalni vojnik, a sad sam u vojnoj mirovini tako da svoje slobodno vrijeme najradije provodim s obitelji.

Volim ići i na pecanje - živim na samoj rijeci Savi i imam čamac. Ponekad me iživcira taj ribolov, izbaci me iz takta i onda odem u streljanu, bavim se streljaštvom od četvrtog razreda osnovne škole. Ponekad budem živčan i nervozan, ali to je sekundarno - eksplodiram kao atomska bomba pet sekundi pa samo razmišljam o nečem pozitivnom i vratim se u normalu - rekao je u predstavljanju te dodao:

- Večeras ću svoje goste nastojati osvojiti nekom šalom, humorom, dobrom klopom, dobrom atmosferom - želim da se smiju, pjevaju, uživaju u hrani i možda na da napravim neko iznenađenje za njih. Možda to bude presudno, ne znam, vidjet ćemo, ali potrudit ću se da budu sretni i zadovoljni kod mene večeras.

Osim toga natjecao se i u posljednjoj sezoni 'Superpara' gdje su supruga i on ispali u eliminacijama. Meri i Davor su nakon ispadanja za RTL su saželi svoj put i otkrili kako ih je ovo iskustvo svakako obogatilo, a komentirali su i stvaranje klanova u kući.

- Već sam u drugom ciklusu primijetila formiranje klana koji će se vjerojatno nastojati držati do samoga kraja, što se u eliminacijama jako dobro vidjelo. Da taj klan postoji i da oni izbacuju sve one druge koji nisu priklonjeni. Smatramo da smo jako dobro procijenili ljude, a mislim da se time vode i gledatelji. Svakog kandidata mogu pogledati u oči, što ne mogu reći za ostale - rekla je Meri. Davor i ona od samog su početka govorili kako se vode taktikom, ali i da im je cilj pobijediti.

