Prepoznajete li natjecateljicu iz 'Života na vagi'? Oduševila je sve ovom maskom

Štefica Sever, jedno od najprepoznatljivijih lica šeste sezone popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi", ovog puta, pažnju nije privukla fotografijom iz teretane ili s planinarenja, već objavom koja je nasmijala njezine brojne pratitelje. U jeku sezone maškara, Štefica je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira s još pet prijateljica, a sve su odjevene u iznimno kreativne kostime. S crnom bojom na licu, crnim tajicama i rukavicama te tijelom prekrivenim bijelom vatom koja imitira vunu, vesela ekipa pokazala je zavidan trud i smisao za humor. Ubrzo su se zaredali komentari puni smijeha i pohvala za kreativnost što su se maskirale u ovce. "Predobre!", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi ostavljali emotikone suza radosnica i pljeska, jasno dajući do znanja koliko ih je ova objava razveselila. Upravo ta pozitivna reakcija pokazuje koliko je Štefica voljena u javnosti, ne samo zbog svoje impresivne fizičke promjene, već i zbog vedrog duha koji zrači iz svake njezine objave.

Ova zaigrana objava dolazi kao još jedan dokaz njezine potpune životne promjene. Štefica je postala simbol upornosti i inspiracije nakon što je od ulaska u show 2022. godine do danas izgubila nevjerojatnih 70 kilograma. Njezin put nije bio nimalo lak, a osim borbe s kilogramima, suočila se i s velikim zdravstvenim izazovima. U periodu nakon showa prošla je čak pet operacija koje su je privremeno udaljile od treninga, no čim se oporavila, vratila se zdravom načinu života s još većom odlučnošću.

Prije nego što je postala poznata široj javnosti, Štefica je dvadeset godina provela u svijetu sporta kao uspješna atletičarka u bacanju kladiva i kugle. Ipak, životne okolnosti dovele su je do težine od 156 kilograma, s kojom je i ušla u show. Njezina iskrenost i odlučnost brzo su je pretvorile u miljenicu publike, koja je s velikim zanimanjem pratila svaki korak njezine transformacije. Nakon što je krajem 2025. godine objavila da je dosegla cilj od 70 izgubljenih kilograma, postala je jedna od najistaknutijih domaćih fitness influencerica. Na svom Instagramu redovito dijeli savjete o prehrani i tjelovježbi, motivirajući tisuće ljudi da krenu njezinim stopama.