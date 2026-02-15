Kako glasati u finalu Dore? Evo što je isto kao i u polufinalima, a što je novost

Večeras od 20:15 sati na Prvom programu HTV-a na rasporedu je finalna emisija Dore, hrvatskog izbora za Pjesmu Eurovizije, a moći čuti 16 izvođača. Naime, tijekom dva polufinala odabrani su izvođači, uz pomoć glasova publike, a sada će se jednako pitati i publiku i žiri pri čemu obje strane imaju jednak utjecaj na konačni rezultat. Sustav glasanja temelji se na modelu koji se koristi i na samoj Euroviziji, a cilj mu je osigurati ravnotežu između preferencija gledatelja i profesionalne procjene glazbenih stručnjaka te odabrati pjesmu s najvećim potencijalom za uspjeh na europskoj pozornici.

Ukupan rezultat svakog finalista formirat će se zbrajanjem bodova iz dva izvora – televotinga i glasova žirija. Publika će za svoje favorite moći glasati telefonskim pozivom na broj 065 22 44 XX, gdje posljednje dvije znamenke (XX) označavaju redni broj pjesme za koju glasate. Drugi način je slanje SMS poruke sadržaja DoraXX (primjerice, Dora01 ili Dora16) na broj 60006. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 €, dok je cijena poziva iz mobilne mreže i SMS poruke 0,32 €, s uključenim PDV-om. Važno je napomenuti da je s jednog pretplatničkog broja moguće poslati najviše 20 glasova, a nakon zatvaranja glasanja svi pristigli glasovi bit će pretvoreni u bodove koji će se raspodijeliti prema eurovizijskom sustavu. Izvođači će od publike dobivati bodove u rasponu od 1 do 12, ovisno o ukupnom poretku koji proizlazi iz broja glasova.

Drugu polovicu ukupnog rezultata činit će bodovi stručnih žirija. Kako je za HRT istaknula urednica Dore Maja Tokić, i ove godine o pobjedniku će odlučivati osam žirija – četiri domaća i četiri međunarodna. Domaći žiriji dolaze iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, a međunarodni žiriji dolaze iz Luksemburga, San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške. Riječ je o stručnim timovima sastavljenima od glazbenih profesionalaca poput producenata, skladatelja, vokalnih trenera, radijskih urednika i drugih stručnjaka iz industrije, koji nastupe ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima. U ocjenjivanju se posebno uzimaju u obzir kvaliteta vokalne izvedbe, sigurnost i stabilnost u live nastupu, produkcija i aranžman pjesme, scenski nastup i vizualni identitet te ukupni dojam i potencijal pjesme za međunarodni uspjeh. Uključivanje stranih žirija omogućuje realniji uvid u to kako bi pojedina pjesma mogla biti prihvaćena izvan Hrvatske, odnosno kako bi mogla proći kod europske publike i stručnjaka na Eurosongu.

Svaki žiri dodjeljivat će bodove prema eurovizijskoj skali (12, 10, 8, 7–1), a isti model primijenit će se i na ukupne glasove publike. Nakon zbrajanja bodova iz oba izvora dobit će se konačni poredak, a pobjednikom će postati izvođač koji ostvari najbolji ukupni rezultat. Takav sustav glasanja osigurava da hrvatski predstavnik ne bude samo favorit domaće publike, nego i izvođač koji ima potencijal ostvariti dobar plasman u međunarodnoj konkurenciji. Upravo kombinacija domaće podrške, stručne procjene i međunarodne perspektive čini završnicu Dore posebno neizvjesnom, jer pobjedu odnosi onaj izvođač koji uspije uvjeriti i gledatelje i žirije iz Hrvatske i Europe.

Podsjetimo, večeras će na zagrebačkom Prisavlju nastupiti: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Voditelji su Baraba Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. U nedjelju ćemo tako saznati i tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji koja se odvija u Beču u svibnju.