NAKON PRVE POLUFINALNE VEČERI DORE

Hrvatska je znatno skočila na ljestvici za pobjedu na Eurosongu! Evo kakve su nam šanse

Zagreb: Prva polufinalna večer Dore
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
14.02.2026.
u 08:00

Nakon prve polufinalne večeri Dore, Hrvatska je skočila na ljestvici za pobjedu na Eurosongu.

Sinoć, 12. veljače, održana je prva polufinalna večer Dore 2026., hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Nakon prvih nastupa, reakcije publike i prve prognoze nisu izostale. Čini se da je Hrvatska nakon ove večeri napravila značajan pomak na eurovizijskim ljestvicama, trenutačno zauzimajući 18. mjesto među 35 zemalja sudionicama. Ako je usporediti sa zemljama iz regije, bolji smo od Srbije koja se nalazi na 23. poziciji. Hrvatska ima razloga za optimizam. Međutim, unatoč ovom napretku, prognoze još uvijek ne predviđaju veliki uspjeh, a šanse za ukupnu pobjedu Hrvatskoj procjenjuju se na svega oko dva posto.

Prema trenutačnim predviđanjima, Izrael je u velikoj prednosti, s procijenjenim šansama za pobjedu od 11 posto, a njihovu pjesmu izvodi Noam Bettan. Na drugom mjestu nalazi se Finska, dok treće mjesto drži Grčka. Iza njih su Švedska i Ukrajina, koje se smještaju na četvrtu i petu poziciju. Na dnu ljestvice nalazi se Crna Gora, čija pjesma "Nova zora" u izvedbi Tamare Živković ima najmanje izgleda za uspjeh.

Foto: Eurosongworld.com

U svađu Severine, Grdovića i Hrge Dalija Orešković uplela Krešimir Macana, on joj žestoko uzvratio
Zagreb: Prva polufinalna večer Dore
1/14

Podsjetimo, sinoć je tijekom prve polufinalne večeri Dore odlučeno koji će izvođači izboriti plasman u veliko finale. Gledatelji su svojim glasovima odabrali osam finalista koji će se boriti za titulu hrvatskog predstavnika na Euroviziji. Tako ćemo u finalu gledati: Lima Lenu, Alena Đurasa, Noelle, Leleka, ToMu, Emu Bubić, Anandu i Cold Snapa. Sada pred njima slijede završne pripreme i intenzivna borba za naklonost publike i žirija. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se do finala promijeniti raspoloženje prema hrvatskom predstavniku i hoće li se na popularnim eurovizijskim ljestvicama dogoditi još neki pomak.

Ključne riječi
ljestvica Eurosong Eurovizija polufinale Finale Dora showbiz

