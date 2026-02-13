Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Bingeanje

Već smo na Zmajevoj kući shvatili da energija originalne Igre prijestolja nije neiscrpna, a ovaj spinoff to i potvrđuje

Autor
Zoran Vitas
13.02.2026.
u 06:19

Serija napravljena prema knjizi Georgea R.R. Martina s kraja 90-tih godina pokušava, vjerojatno, prikazati prosječan život u Sedam kraljevstava. No, ovdje ima i pretjerivanja u kojima ne vidimo previše smisla

Vitez sedam kraljevstava, HBO Max
Moramo priznati da ne razumijemo točno ovu seriju. Iskreno. Predimenzionirani penisi, mokrenje ispred kuće, velika nužda u prirodi, sve prikazano plastično. U redu, razumijemo da bi i u srednjem vijeku nekog paralelnog svemira poput onog u Martinovih “Sedam kraljevstava” manjkalo higijenskih uvjeta, ali opet… I sada, već smo na “Zmajevoj kući” shvatili da energija originalne “Igre prijestolja” nije neiscrpna, a ovaj spin-off, čini nam se, to i potvrđuje. Prije je to spin-off nego prequel, ako razumijete što te riječi znače, jer “Vitez sedam kraljevstava”, iako se događa 90 godina prije zbivanja u “Igri prijestolja”, nema puno veze s dvorcima, zmajevima, plemićkim obiteljima… Ima samo s njihovom pretpoviješću, jer jedan od dva glavna lika, Egg, zapravo je Aegon V Targaryean, prapradjed Danaerys, nesretne princeze koja ispada antijunakinjom originalne priče, te razlogom zbog kojega na prijestolje pravo polažu Baratheonovi čiji je također predak. U ovoj prvoj sezoni malo se od tih veza može vidjeti, no George R.R. Martin o Dunku i Eggu napisao je tri knjige, pa ako bude još sezona, možda do kraja vidimo razvoj Dunka, odnosno Ser Duncana the Talla, koji će postati zapovjednikom Kraljevske straže, i samog Egga do položaja kralja. Ovako, samo u prvoj sezoni, vidimo razloge određenog razočaranja fanova kojih, naravno, nije malo. Kada govorimo o “Igri prijestolja”, onda ponajprije govorimo o iznenadnim obratima, banaliziranju gubitka ključnih likova, surovosti koja je doista spojiva s mračnim srednjim vijekom koji serija simulira. U “Vitezu sedam kraljevstava” ničega od toga nema, jedini pravi smisao koji u seriji vidimo jest da se nastoji pokazati i onaj drugi svijet, daleko od dvoraca i velebnih dvorana, luksuza i bogatih trpeza, onaj u kojem živi sirotinja gladna zabave motivirane najprizemnijim emocijama. “Vitez sedam kraljevstava” odlično je producirana serija, rekli bismo da je puno teže oblikovati svijet sirotinje nego bogatuna, i u tome se ovdje zaista uspijeva. Ali, nejasan motiv priče koja je napisana još 1998. godine, što povlači i bitno slabije oblikovane likove od onih u “Igri prijestolja”, na što ide i manjak ključnih događaja koji bi seriju usmjerili uvjetuju polaganu eroziju u početku očekivano jako visoke ocjene. Ipak, snima se i druga sezona koja je na rasporedu 2027. godine gdje sumnjamo da će se to remetiti čak i u slučaju da Netflix ipak preuzme Warner Bros. koji je vlasnik HBO-a. Tako ostavljamo prostora za drugu šansu “Viteza sedam kraljevstava” koji samo pokazuje koliki je originalna Igra prijestolja fenomen.

Ključne riječi
serije HBO Max

