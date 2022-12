Ella Dvornik otkrila rezultate svog IQ testa i napisala: Ništa od Mense ove godine

Blogerica i influencerica Ella Dvornik odlučila je s Instagram pratiteljima podijeliti rezultate IQ testa koji je riješila i čiji je rezultat bio 126 i na Instagram storyju je objavila fotografiju rezultata i uz emotikon smajlića koji plače od smijeha je napisala: Ništa od MENSE ove godine.

Na stranicama Mense piše kako je jedini uvjet za prijem u Mensu ostvaren rezultat na Mensinom testu inteligencije koji vas svrstava u gornjih 2 posto ukupne populacije, a koji izražen u kvocijentu inteligencije (IQ) iznosi 131 ili više po Wechslerovoj ljestvici, odnosno 133 ili više po Binet-Simonovoj Test Stanford verziji ili 148 ili više po Cattellovoj ljestvici. Ellini rezultati prema ovim mjerilima nisu dovoljni da bi postala dio Mense.

Kvocijent inteligencije varira od osobe do osobe, a raspon ide od 40 pa do 150, a rijetki su slučajevi u kojima kvocijent inteligencije iznosi više od 180. Među poznatim osobama dosta je onih koji prema ovim mjerilima pripadaju u skupinu osoba s visokim kvocijentom inteligencije. Tako je slavni slikar Leonardo Da Vinci, koji je imao zavidno znanje na područjima matematike, geografije i arhitekture, glazbe, slikarstva i književnosti prema nekim informacijama imao kvocijent inteligencije od 180 do 190. Ovoj grupi je pripadao i Albert Einstein čiji je kvocijent inteligencije bio između 160 i 190, dok je kvocijent inteligencije Garija Kasparova 190.

