Pobjednik Supertalenta otkriva zbog čega će pričekati sa slavljem, ali i na što će potrošiti novac: 'Već smo u potrazi'

U uzbudljivoj završnici devete sezone Supertalenta bilo je napeto do samog kraja, a zahvaljujući najvećem broju glasova publike pobjedu u showu Nove TV odnio je 27-godišnji iluzionist Leon Žilavi, poznat po svom umjetničkom imenu Magic Leon. Publiku i žiri oduševio je nastavkom svoje mađioničarske priče iz polufinala i kući otišao s titulom pobjednika devetog hrvatskog Supertalenta, ali i novčanom nagradom od 200.000 kuna. Dan nakon pobjede razgovarali smo s Leonom te nam je otkrio svoje dojmove, ali i na što će potrošiti pozamašnu nagradu koju je osvojio.

Pozitivne reakcije

- Dojmovi se još uvijek sliježu. Ne shvaćam još potpuno što se dogodilo. Spavao sam možda sat-dva, probudio se i pomislio je li se to doista dogodilo. A onda sam pogledao u mobitel i vidio da se zaista dogodilo i da to nije bio san. Osjećam se fantastično, dobivam puno podrške sa svih strana i do mene pristižu samo pozitivne reakcije - kaže Leon ne zamarajući se podijeljenim reakcijama na društvenim mrežama koje su uslijedile odmah nakon što je proglašen pobjednikom.

Foto: Nova TV

- Mislim da je jako teško udovoljiti svima, naravno da ima i negativnih komentara, ali ne vidim ih kao relevantne komentare i ne uzimam ih k srcu. To što se dogodilo u finalu mislim da je dovoljna potvrda da sam kvalitetan i da dobro radim i nastavit ću tako bez obzira na komentare - odlučno će iluzionist iz Slatine. Što će učiniti s osvojenim iznosom još nije potpuno siguran, no sigurno je to da će dio iznosa potrošiti na putovanje u Las Vegas kojim će počastiti suprugu Moniku i sebe.

- Karte još nisu bukirane, ali uskoro će biti. Sad se bavimo slatkim brigama, hoćemo li ići u siječnju, veljači ili ožujku. Još ni sami nismo sigurni kada je najbolje posjetiti Las Vegas. U ovo doba godine ondje su često oluje pa možda ne bi bilo pametno baš odmah tamo otići, ali već tražimo karte i jedva čekamo da odemo u Las Vegas gledati sve te predstave i kvalitetne ljude koji ondje rade - ističe Leon kojem je nastup na Supertalentu donio i neke nove angažmane pa će s velikim slavljem morati malo pričekati.

Foto: Nova TV

- Trenutačno imam jako puno dogovorenih nastupa, ali svakako planiram početkom iduće godine veliku feštu za obitelj i prijatelje na koju ćemo pozvati Igora Mešina i Franu Ridjana koji su me nagradili zlatnim gumbom. Bilo bi mi jako drago da se odazovu - govori iluzionist. Pobjedničku točku izveo je na pozornici u društvu supruge Monike na koju je prenio svoju ljubav prema mađioničarstvu.

Youtuber i influencer

- Monika mi je velika podrška otkako je ušla u moj život, razumije to što radim i da imam veliku strast i ljubav prema mađioničarstvu i uveseljavanju ljudi. Pronašla se u tome i prihvatila to kao dio svog života. Nisam je morao puno nagovarati jer smo jako kompatibilni u svemu pa tako i u tom poslovnom svijetu. Želim svima da nađu neku svoju Moniku - rekao je na kraju Magic Leon koji nastupa već više od deset godina, a iza njega je i više od 3000 nastupa. Osim što je mađioničar, on je i popularni youtuber i influencer kojeg prati više od 220.000 ljudi na društvenim mrežama.

Inače, Leona je publika u Supertalentu mogla vidjeti još 2011. godine, no tada svojim trikovima nije ni približno zadivio kao sad. Uz njega je najviše glasova publike u finalu osvojila plesno-gimnastičarska skupina Flik Šenkovec te plesni duo Mia Kuleš i Ivo Štrkljević. U finalu su bili i pjevačica Farija Gaši, novosadski bend The Bad Week, multivoicer Mario Zovko, slovenski slavuj Kristijan Crnica, kantautor Dino Radosavac, harmonikaš Matej Jakša, plesačica na svili Ana Vukman, plesačica Ira Đerić Hasanac te članice plesnog kluba Spliters.

VIDEO Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu