EKSKLUZIVNO Severina nam je potvrdila nagađanja: 'Moje dijete će spavati u svom domu'

Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali vratilo se dite doma. Vi prvi znate, nije još ni objavljeno. Hvala na podršci svima. Pjevamo s veseljem”, rekla je, uoči pjesme „Rođeno moje“ Severina na koncertu održanom prije dva dana u Luštici u Crnoj Gori. Pjevačicu su naprosto ponijele emocije sreće i nije izdržala da sa svojom publikom ne podijeli najsretniju vijest posljednjih mjeseci. Snimka se odmah proširila društvenim mrežama, a ponovno je potaknula i kuloarske priče, koje su petnaestak dana kolale Splitom, o tome kako je Županijski sud u Splitu uvažio njezinu žalbu na presudu kojom se njezin maloljetni sin dalje na skrbništvo ocu Milanu Popoviću.

Naime, nakon više od 20 mjeseci Županijski sud u Splitu donio je pravomoćnu presudu kojom je ukinuo presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je dijete dodijeljeno ocu, preinačivši je tako da će dijete živjeti po pola mjeseca sa svakim roditeljem i to u Zagrebu, a na majčinoj adresi će imati prebivalište. Nije to do kraja dobivena bitka kojoj se nadala i u kojoj su je podržavale gotovo sve majke u Hrvatskoj, no ipak je veliki korak za ženu koja je s vlastitim djetetom dijelila samo povremene vikende. U kratkoj izjavi nam je rekla:

- Proteklih 20 mjeseci koliko me ukinuta presuda razdvajala od mog djeteta ne može se ničim nadoknaditi i zato ne mogu biti zadovoljna. Zadovoljna sam jer je ta presuda ukinuta, a neizmjerno sam sretna jer će moje dijete pola vremena provoditi s mamom i spavati u svom domu u odnosu na dvije noći mjesečno kako je bilo proteklih bolno predugih 20 mjeseci., kratko je kazala pjevačica. Njezin odvjetnik Matić također je medijima potvrdio novi razvoj događaja: “Županijski sud u Splitu odlučio je vratiti dijete Severini.

Foto: instagram Odlučeno je da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, odnosno da će imati zajedničko skrbništvo nad djetetom. Preostaje nam vidjeti hoće li se roditelji uspjeti dogovoriti ili će sud precizirati detalje”, rekao je Matić napominjući da na ovu odluku nema žalbe i da će se naknadno boriti da Severina dobije puno skrbništvo nad djetetom.

“Odluku nisam vidio, ali je definitivno to - to. To je bio dio našeg zahtjeva, da ravnopravno skrbništvo imaju majka i otac, s tim da je odlučeno da će prebivalište djeteta biti kod majke”, istaknuo je odvjetnik pjevačice.

Podsjetimo, prije gotovo četiri godine sud je u slučaju Severine Kojić i Milana Popovića donio odluku o ravnopravnom skrbništvu nad njihovim sinom, a Popović je kasnije podigao reviziju za ponovno oduzimanje skrbništva, ali 28. studenoga 2019. godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru prema kojoj je odlučeno da dijete živi kod oca, a majka ima pravo susreta s njim dva puta tjedno popodne i svaki drugi vikend od subote ujutro do nedjelje navečer. Privremena mjera na snagu je stupila odmah i istu večer tog dana Severina je sina odvela na očevu adresu.

Foto: Instagram

“Oduzeli su nas jedno od drugog fizički, ali to je sve što su mogli. Nakon 7 i pol godina sada su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej, pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede. Ali, znaš što sve mi možemo, ti i ja s 88 sati? Možemo čuda. Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati s tobom i uspavati te... Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri, oni ne mogu ni zamisliti. Ovo je, sine, samo ružan san i mama obećava da ćemo se brzo probuditi. Dotad, mama je uvijek uz tebe... Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti što se dogodilo. Morala sam te odvesti... Išli smo s osmijehom... Samo ti meni budi dobro”, napisala je Severina. Podršku su Severini dale brojne poznate osobe od Lane Jurčević, Ide Prester, Lane Pavić i Ive Radić koja joj je bila najveća podrška tijekom ovih godinu dana, a na privremenu mjeru suda reagirale su i B.a.B.e. i inicijativa #spasime na čelu s Jelenom Veljačom. Severinini odvjetnici 14. prosinca potvrdili su kako su predali žalbu na odluku Općinskog građanskog suda te će žalbu razmotriti viši sud i ponovno odlučiti, a već su prije podnijeli zahtjev za određivanje privremene mjere da otac ne smije dijete odvesti iz Hrvatske.

O svojoj boli zbog neviđanja sina, Severina se često oglašavala i na Instagramu (na kojemu nije smjela objaviti fotografiju sina).

Milan Popović zasad se nije želio očitovati o novom razvoju događaja, do zaključenja ovog teksta nismo uspjeli dobiti njegovu izjavu. Sigurno je, smatraju mnogi, da ova bitka ni za jedno od njih dvoje nije završena.