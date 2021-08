Domaća glumica koja se bori s teškom dijagnozom ima razlog za slavlje, sin joj sprema iznenađenje

Najpoznatiji hrvatski mađioničar, Luka Vidović, posljednjih dana ima razloga za slavlje. Naime, majka Luke Vidovića, Mirjana Majurec, inače poznata kazališna, televizijska i filmska glumica ovih je dana proslavila 69. rođendan. Bila je to prigoda za prisjećanje na djetinjstvo, obiteljska druženja, ali i početak mađioničarske karijere. Luka je podijelio i nekoliko slika s majkom iz djetinjstva koje pokazuju njihov odnos.

Luka cijelo ovo ljeto provodi na relaciji Umag – Pakoštane gdje svakodnevno uveseljava velik broj mališana svojim domišljatim predstavama. Stoga je upravo ovo ljeto propustio njemu najvažniji dan u godini, rođendan svoje majke. Iako nije bio prisutan na sam dan slavlja, Luka je emotivnom porukom na društvenim mrežama oduševio mnoge, podijelivši fotografije iz djetinjstva koje mu neizmjerno znače. Priliku za zajedničko obiteljsko okupljanje Luka će ostvariti već ovog tjedna kada mami priprema iznenađenje u svom stilu.

Foto: Privatni album “Iako sam ove godine propustio biti uz majku na njen rođendan, njene ohrabrujuće riječi, posebice u ovo pandemijsko vrijeme, puno mi znače. Ponosna je na mene što radim ono što volim. Iako, moram priznati, nije očekivala da ću se ja zaista baviti mađioničarskim poslom. Još prije dvadesetak godina, kada sam ja tek kročio u mađioničarski svijet, tvrdila je da je to samo moj trenutni hobi te da neće biti moguće da ja živim od toga. No, sada, nakon dosta godina koliko sam u ovome poslu, sretna je i zadovoljna jer radim ono što me ispunjava.” – otkriva Luka Vidović.

Foto: Privatni album

Inače, Lukina majka već godinama vodi bitku za ozdravljenje. Mirjanina prva borba za zdravlje počela je 2010. godine kada joj je dijagnosticiran karcinom dojke. Prije četiri godine pojavile su joj se metastaze s kojima se uspješno izborila, ali u ljeto 2018. godine počela je novu bitku za zdravlje. – Ja sam lavica i opet ću pobijediti – rekla je Mirjana koja snagu crpi, između ostalog, iz svog sina Luke kojem je velika podrška.

Osim ljetnih turneja i predstava, Luka za jesen u planu ima velika iznenađenja kojima će nas sve oduševiti. Ove je godine Luki stiglo i veliko prestižno priznanje o kojem sanja svaki majstor magije. Najpoznatiji svjetski mađioničarski show Masters of Illusion Luku je uvrstio među svoje odabrano društvo. Stoga ne sumnjamo da će nam Luka pripremiti veliki magioničarski spektakl kojim će proslaviti sve svoje dosadašnje uspjehe, ali i dvadesetu obljetnicu svoga mađioničarskog rada.

