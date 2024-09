Ecija Ojdanić otkrila je svoj recept za savršene lignje i focacciu, podijelila je i korisne savjete

Glumica Ecija Ojdanić vrsna je kuharica i rado s pratiteljima na Instagramu dijeli recepte svojih delicija. Na njezinom stolu najčešće su mediteranski specijaliteti, a tako je bilo i ovog vikenda kada je pripremala jela za obiteljsko slavlje. -U nedjelju je kod nas bila fešta od lignji na stolu, pa šteta ne podijeliti… Uspjela sam snimiti postupak za “podušene” lignje i focacciu. A ostala jela , salatu od liganja, paštetu od tune i Zvoninu tortu, nekom drugom prilikom. - napisala je glumica na svom Instagramu i podijelila recept za pripremu lignji. Od sastojaka su vam potrebni: 1 kg lignji, maslinovo ulje; cca 1 dcl, sol, papar, luk, 3-4 režnja sitno sjeckanog češnjaka, sitno sjeckana 1/4 vezice peršina, mediteransko bilje; po prstohvat sušenog bosiljka i sjeckanog ružmarina, dcl bijelog vina, kapare, masline i krumpir.

- Sve sastojke staviti “na hladno”, lonac povremeno treskati, kuhati 10-15 min dok lignje ne omekšaju, i pred kraj dodati krumpir skuhan u slanoj vodi - opisala je Ecija postupak pripreme. Podijelila je i recept za focacciu.

Sastojci:

-480 ml tople vode (između 38-43°C)

- 2 žličice šećera

-2 žličice instant suhog kvasca

-60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

- 1 žlica soli

-563–625 g višenamjenskog brašna ili brašna za kruh, ja sam dodala malo crnog, plus još za ruke. Nadjev: što ti srce voli, ja sam ovaj put stavila basic, češnjak, ružmarin i bosiljak. Tijesto sam pripremila navečer, lijepo mi se diglo.. i onda sam ga razvučenog još par sati držala u frižideru… to je glavni tip&trick za focacciu. Dobar tek! - napisala je Ecija.

Glumica koju gledamo u popularnim serijama "Kumovi" na Novoj TV te u seriji "Mrkomir" na HRT-u poznata je i po tome što redovitim vježbanjem održava svoju fit liniju. Na svojim društvenim mrežama često promovira zdrav život i pokazuje kako trči i redovito ide na maratone. Ovo ljeto se pohvalila i uspjehom na maratonu u Bratislavi. Osamnaesta od žena sveukupno, prva u kategoriji, i PB, tj, personal best, i to čak za šest minuta! Say no more!' - zaključila je te dobila mnogo čestitki u komentarima.

