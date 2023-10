Ecija Ojdanić: 'Bilo mi je slabo, nisam imala snage. Mislila sam da ću završiti na hitnoj'

Glumica Ecija Ojdanić (50) sa svojim pratiteljima na Instagramu često dijeli detalje svog omiljenog hobija - treniranja. Ecija često pratiteljima pokazuje gdje se nalazi te tko joj pravi društvo, a s njima često podijeli i neke svoje doživljaje. Kod treniranja, Ecija posebno ističe trčanje, a nedavno je otkrila i kako se priprema za nekoliko maratona.

Proteklog vikenda, pak, se javila s jednog maratona na kojem je sudjelovala. Ecija je podijelila nekoliko fotografija s natjecanja te dodala duži opis u kojem je napisala svoje dojmove.

- Svaki maraton je jedan život u malom. I svaki te iznenadi nekom novom situacijom, i životnom lekcijom. Ovo mi je sedmi po redu, i stvarno nikad teži. A trebao je biti, prema kondiciji i formi, apsolutno najbolji - započela je glumica.

- Moj plan je bio da konačno spustim maraton ispod 3:30. Sve je govorilo da bi to i mogla. Prednost domaćeg terena, ravna staza, dobra priprema... ok, vrijeme malo toplije, ali da se izdržati. Trener mi prije utrke kaže, drži ti pace 5:00. A onda, u drugom krugu ubrzavaj. Kažem ja da ja tako ne znam trčati, da ću se zaletjeti na 4:50, pa što bude. On se nasmije, i kaže, prava emotivka. Trči se glavom, a ne srcem. E, da sam ga poslušala... - dodala je.

- I zaista, prvi krug, 21 km, kao po špagi. Jesam malo gazila, ali nisam izlazila iz zone ugode. Sve je upućivalo na probijanje granice od 3:30. A onda, već nakon 23. kilometra, kao da me netko izgasio. Takav pad snage, nevjerojatno - podijelila je svoje osjećaje glumica.

- I počinje mučenje, strašno. Ništa me ne boli, noge, nemam grčeve, samo nemam snage. I užasno mi je teško… i kreće borba.. odustati ili ne? Jer, svi moji maratoni zadnjih par godina su bili čisti užitak.. zato i trčim, zbog tog osjećaja užitka i ljepote, a ne ova muka. Negdje kod bolnice Dubrava, osjećam hladne žmarce, na plus 26! Taman pomislim zaletjeti se na Hitnu, da mi kažu što mi se događa, počnem hodati, kad čujem neko me zove: 'Ecija, što ti je, zašto hodaš?' Ja kažem da mi je slabo, i da razmišljam odustati i prekinuti ovu muku, kad me taj momak bodri, daje gel, i kaže: 'Nema odustajanja, trči! I ne svratim na Hitnu, nastavim trčati... Nakon par kilometara, opet...Ne znam hoću li uspjeti s tom slabosti istrčati još 14 km...Sad je jasno da ambicija najboljeg vremena je potopljena. Samo vrtim u glavi, fućkaš ego, svaki istrčani maraton je pobjeda...Pa da i prehodam zadnjih 10 - objasnila je pa dodala za kraj:

- Mantram u glavi: 'Krepat’ ma ne molat' i tako kilometar po kilometar, dođem do cilja. Najgore vrijeme u zadnje 3 godine trčanja, 3:50, ali dovoljno za postolje. Treća u kategoriji, 22. Puno dobrih lekcija, a najvažnija ipak pamet, a ne srce! I odustajanje nije opcija- zaključila je glumica.

Podsjetimo, Ecija je počela trčati nakon što je prestala pušiti i nije ni slutila tada kako će se zaljubiti u trčanje i sudjelovati na polumaratonima i maratonima. U trčanje se toliko zaljubila da čak u pauzama snimanja s frizurom i šminkom otrči svoju dionicu.

Glumica je i ranije dijelila svoje dojmove s natjecanja, au rujnu je ispričala i dojmove s Državnog prvenstva u polumaratonu u Varaždinu.

- Netrkačima možda to nije lako shvatiti, ali, meni je puno ugodnije trčati 42 km, nego 21. Polumaraton je puno brži i eksplozivniji. Još ako krene u 10 i 30, na 30 stupnjeva, još je manje sreća. Uvijek svoju utrku posvetim nekome. Da se nisam u srcu obvezala ovu utrku posvetiti nekome, vjerojatno bih odustala. Ali, ovako odustajanje nije bilo opcija. Uglavnom, bilo je prevruće, bilo je jako teško… Ali, svejedno, ponosna sam na svoje Sljemenaše, osvojili smo sve što smo mogli osvojiti. Ponosna na sebe, i svaki trening koji sam odradila tijekom vrućeg i radnog ljeta. Sve prepreke su preskočene. - napisala je glumica tada na Instagramu.

