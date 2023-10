Anezi predstavila novu pjesmu: 'Mnoge žene su mi rekle da ih je dotakla'

"Sve što davno trebalo je“ novi je singl koji je Anezi ove godine premijerno izvela na festivalu Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku.

U ovoj baladi tekst i melodijska linija ostavljaju snažan dojam festivalskih pjesama, a aranžman je obučen u moderno elekto-pop ruho, što daje zanimljiv i vrlo upečatljiv spoj umjetnosti i komercijalnosti.

- Ovo je pjesma koja je snimljena prije tri godine i do ove nije objavljena, jer sam ja uporno željela da se ona predstavi na nekom festivalu, budući da njena kvaliteta to zaista zaslužuje. Napokon se upornost i strpljenje isplatilo, pa sam ju ovo ljeto premijerno izvela u Šibeniku, uz orkestar i prijenos HRT-a, na festivalu „Večeri dalmatinske šansone“. Ova balada, kao i „100 je razloga“, pa i moj duet s Ibricom Jusićem - „Ima dana kao da ih nema“, ostavljaju snažan dojam festivalskih pjesama i polako me zaustavljaju u pop žanru, nakon što mi je debitantski album bio žanrovski isprepleten pop-om i dance-om, kazala je Anezi.

Spot za pjesmu “Sve što davno trebalo je” jedanaesta je uspješna suradnja s redateljem Dariom Radusinom s kojim Anezi već dugo surađuje, a ovaj put su se odlučili za produkcijski jednostavan spot umjetničkih crno-bijelih kadrova.

- Drago mi je da se ženama posebno sviđa ova pjesma, jer su mi mnoge prilazile nakon nastupa i naglašavale da ih je dotakla. Posebno sam zapamtila jednu gospođu koja mi rekla: „Ja sam žrtva seksualnog nasilja i na sudu sam izjavila da opraštam počinitelju. Tko to može? Potrebna je snaga za takav oprost! Vaša pjesma me jako dotakla i podsjetila na to.“ I zaista, na prvo slušanje tekst refrena od „Sve što davno trebalo je“ se čini `nemilosrdnim`, a na drugo slušanje sve jasnije postaje da on nosi jaču poruku od same osvete, a ta je: „Najbolja osveta je kada nema osvete“. Ostaje pitanje: „Što je to sve što davno trebalo je?“, a ja ću na to odgovoriti jednostavno: „Kada pogriješimo trebamo čim prije zatražiti oprost, a ego ostaviti po strani.“ Isplatilo se čekati tri godine za takve reakcije divnih žena!, rekla je Anezi o pjesmi sa Šansone.

- Ulazak među izvođače i natjecatelje ovogodišnje 26. šibenske “Večeri dalmatinkse šansone” učinio me ponosnom i dao mi dodatan osjećaj da se moj rad počinje prepoznavati u kontinuitetu. Bilo mi je opuštenije nego na debitantskom nastupu 2021. god. s pjesmom „100 je razloga“, jer sada sam uz kolege, nastupala i uz suradnike - dragog Ibricu Jusića, s kojim sam nedavno snimila duet „Ima dana kao da ih nema“, i Nenu Belana, s kojim radim na albumu njegovih pjesama na njemačkom jeziku – rekla je Anezi-

VEZANI ČLANCI:

Tekst i glazbu potpisuje Gordan Dizdarević koji je s Anezi surađivao i ranije, a aranžman i produkciju potpisuje Domagoj Perišić.

- Sve u svemu zadovoljna sam kako se odvija moja karijera. U početku nije bilo lako, jer me, između ostalog, ubrzo od kretanja zakačila korona, ali sada se polako otvaraju razna vrata, pa sam se opustila i paralelno uzela prostora za moju drugu ljubav – psihologiju, pa sam krenula na studij propedeutike psihoterapije, a i edukaciju iz neurolingvističkog programiranja kod Ivana Petrića. Veselim se reakciji ljudi na pjesmu i spot „Sve što davno trebalo je“!, rekla je glazbenica.

VIDEO: Nevjerojatan oglas na Njuškalu: 'Prodajem karte za koncert Aleksandre Prijović za 10 tisuća eura'