Ecija Ivušić spremna je za veliki korak: Provalio mi je zbog ovoga i u stan, a sada znam i da brutalno dobro laže

Voditeljica Ecija Ivušić podijelila je sa svojim obožavateljima i prijateljima predivnu vijest iz svog privatnog života i ispričala je sve detalje romantične geste svog dečka Gorana Beloševića koji se mjesec dana u tajnosti pripremao kako bi ju zaprosio.

- Zove on mene prije tjedan dana da idem s njim u Firenzu na poslovni event. Njegova firma @musicshopno1 je zastupnik za Gibson za Hrv. Zove ga Njemica Barbara koja organizira event na bluetooth u autu 3x preda mnom. Prvo zove još prije mjesec dana tatu i njega. Ja nisam u igri uopće. Prije tjedan dana mi kaže da tata neće zbog korone s njim, neka idem ja, mislim ako neću nema veze, povest će frenda. Nema tko čuvati Ria. Malo mi se i ne da na njegov poslovni put. Ajde ipak sve organiziramo i idemo. Mi negdje kod Venecije prekjučer i zove Barbara da su prebookirali hotel gdje smo trebali bit smješteni, ali da se nada da je sve ok jer smo dobili upgrade. A upgrade u nekoj brutalnoj villi. Dolazimo u hotel stavljaju nas u neki suite. Gledam ja - dobra neka firma taj Gibson. Na krevetu welcome note od Gibsona. Okej. Lunjamo danas cijeli dan po Firenzi i kao ostat ćemo u hotelu na večeri, ne da nam se opet do grada. Ali neki event u glavnom restoranu. Ne možemo tamo. Nema veze, iz hotela će nam srediti neki privatni prostor. Jedemo mi, jedva čekam ići leći i kaže on meni da mi mora nešto reći, da ga je strah kako ću reagirati, ali moram obećat da ću ga voljet što god bilo. Meni puls na 1000, blijeda sam, manta mi se. Kaže laže mi već mjesec dana. Faca smrknuta. Reko- reci mi, roknut ću u nesvijest. Kaže digni se molim te. Ok jedva se dižem, al sad mi već pada na pamet da će možda pitat pitanje. On kleči, izgovara, meni se manta, ne znam di sam. Next thing histerično jecam plačem smijem se sve u jednom. Kaže on- i hoćeš li. Kažem želim. - detaljno je napisala Ecija kako je izgledala prosidba i onda je dodala kako je Goran sve pomno isplanirao, pa joj je čak i provalio u stan kako bi ovaj plan uspio.

- Mislim si kako je samo uspio. Gledam i video svih naših prijatelja i rodbine koji nam čestitaju i koji su sudjelovali u planu. Jecam. Moja ljubav još jednom nadmašila samog sebe. Btw provalio mi je i u stan kad je tražio mjeru za prsten. Eto. Ne znam više ništa… samo znam da ga beskrajno volim, ali sad znam i da brutalno dobro laže pa ne znam što ću s tom informacijom uglavnom ako nisam rekla već- rekla sam da. Rekla bi mu da i u krevetu u svom stanu od 45 kvadrata. Al što da mu radim, zagorčao si je sam život posljednjih mjesec dana. A ja ću mu ga uljepšat u idućih barem 50. Obećanjem. - napisala je Ecija, a ispod objave su uslijedile brojne čestitke njezinih poznatih prijatelja od Žanamari Perčić, Jelene Veljače, Fani Stipković, Dalibora Petka, Barbare Kolar, Pamele Ramljak....Da će uskoro uploviti u bračne vode na Instagramu se pohvalio i glazbenik iz Pravila igre i zahvalio se svima koji su sudjelovali u ovom njegovom romantičnom tajnom planu.

- Dame i gospodo she said YEEEEEEEES!! 🤩💍❤️ Ovim putem se moram zahvaliti svima koji su mi u zadnjih mjesec dana pomagali da ovaj dan i ovaj trenutak bude kao iz bajke te točno onakav kakvog sam zamislio. Hvala @barbarabaechtle za svaki lažni poziv i e-mail o poslovnom putu u Firenzu Hvala mojim najboljim prijateljima @aliti91 i Don Selman (koji nema Instagram) što su sa mnom zajedno smišljali detalje, provaljivali u Ecijin stan i vrhunski glumili kod svih lažnih poziva. Također hvala mom budućem šogiju @vicko8641 za čuvanje tajne kao i budućoj punici @miss_meli1 što su za ovaj vikend zajedničkim snagama pričuvale Chupacabru. 🐕 I za kraju hvala mojim dragim @jurkovicvivian i Damir @klinikadentalsan , @snjezana_schillinger i @franzschillinger te mom dragom Marku Finocchiaru @marco_rodde za sve vezano uz @villacorahotel Love you all! ❤️- napisao je Goran. On i Ecija u vezi su pet mjeseci, a upoznali su se tijekom ATP Zagreb Opena na kojem je Goran bio direktor turnira, a Ecija je radila u odjelu za odnose s javnošću i od tada su nerazdvojni.

VIDEO Ivana Mišerić pokrenula raspravu o salami, pratitelji je optužili da je nezahvalna i razmažena