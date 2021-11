18 godina nakon hit romana: Na Rabu se snima film o ubojstvu rumunjske transseksualne prostitutke

U godini u kojoj slavi svoju "punoljetnost" hvaljeni roman Zorana Ferića "Smrt djevojčice sa žigicama" sprema se oživjeti i na velikom platnu. Mediteranski "Twin Peaks" ili, kako ga sam autor naziva, "najcrnji roman hrvatske književnosti", u čijem je fokusu ubojstvo rumunjske transseksualne prostitutke, poslužio je kao inspiracija za istoimeni film, koji se trenutačno snima na Rabu pod redateljskom palicom Gorana Kulenovića.

Neostvarena ljubav

- Knjigu sam čitao sredinom 2000-ih i odmah mi je bila fascinantna jer ima tu krimi-priču, generacijsku priču, ali i priču koja me najviše zaintrigirala, a to je atmosfera otoka izvan sezone. Kao što je Ferić ljetovao na Rabu, tako sam ja cijeli život ljetovao na Krku i uvijek sam se pitao što se tamo događa dok nas nema, tako da sam se dosta našao u toj priči - govori nam Kulenović.

Priča prati patologa Feru koji se nakon niza godina vraća na rodni otok Rab i dolazi na sprovod kćeri svog prijatelja, ali ubrzo, preko prijatelja Mungosa koji je šef policije, postaje uvučen u istragu ubojstva. Dok među otočkim poznanicima pokušavaju pronaći ubojicu prostitutke, a krug sumnjivaca ubrzano se širi, nad Feru i Mungosa sve više se nadvija sjena velike pogreške iz mladosti. Fero obnavlja kontakt s Frankom, neostvarenom otočkom ljubavi koja je sada u vezi sa starijim piscem. I upravo zbog duhova iz prošlosti Fero je prisiljen istragu nastaviti na svoju ruku. Rasplet priče neočekivan je i šokantan, a radnja neprestano mijenja smjer u maniri punokrvnih "whodunnit" trilera.

Foto: Livada produkcija

- Kad sam rekao Feriću da bih radio film, prvo sam mu rekao da ne bih radio film poput "Twin Peaksa" i da ne bih inzistirao na bizarnostima, nego da bih probao raditi krimić sa svim dramama i situacijama koje su bitne. Fero se odmah složio s tim tako da smo te bizarnosti sveli na puno manju mjeru nego što je to u knjizi. Film će imati napetu priču o istrazi ubojstva, neki glumci koji su čitali rekli su mi da nisu mogli pustiti scenarij iz ruku jer ih je zanimalo tko je ubojica, ali taj je film puno više od samog krimića - otkriva Kulenović.

Glavne uloge igraju Ozren Grabarić, Jelena Lopatić, Goran Navojec i Borko Perić. U ostalim su zapaženim ulogama Elma Juković, Nikša Butijer, Tomislav Štriga, Silvio Mumelaš, Dušan Kovačević, Admir Šehović, Luka Petrušić, Slavko Juraga, Denis Brižić, Slavko Sobin, Darko Stazić, Iva Babić, a vrlo važnu ulogu igra i legendarni srpski glumac Vojislav Brajović.

Foto: Livada produkcija

Ograničene financije

- S Vojom sam već i prije surađivao na seriji "Crno-bijeli svijet", ali to nije razlog njegova angažmana. On je zapravo jedini glumac iz regije za kojeg sam bio siguran da bi odlično mogao odigrati ulogu pisca - kaže redatelj, koji s ekipom već tri tjedna snima na Rabu, a idući tjedan čeka ih i snimanje u Crnoj Gori. Za produkciju filma odgovorna je Livada produkcija, s producentima Antunom Bahatom i Ivorom Hadžiabdićem, a koproducenti filma su Mirsad Purivatra iz Produkcije "2006", Dušan Kovačević iz Natenane Productionsa te Goran Navojec i Goran Kulenović.

Film bi svjetlo dana trebao ugledati u proljeće 2022., no trenutačno nije poznato hoće li odmah ići u kinodistribuciju ili će se publici premijerno predstaviti na filmskim festivalima. - Nadam se da će film uspjeti u onome u čemu je uspjela knjiga. Tu će biti toliko elemenata da će svatko moći naći ponešto za sebe - i krimi-priča i crni humor i drame i neke mišćanske kronike, a uza sve to Ferić je briljantno provukao i vrlo važna društvena pitanja - naglašava Kulenović, koji nam je otkrio i zašto se na film čekalo čak 18 godina.

- U hrvatskoj su financije uvijek najzeznutiji dio projekta jer mi smo jako malo tržište. Da smo mi malo organiziranija kinematografija i da je financiranje išlo bržim i jednostavnijim tijekom, mi bismo to snimali vjerojatno prije 10 godina. Bili bismo na valu trenda mediteranskog noira, ali nadamo se da za dobre stvari nikada nije kasno - govori Kulenović, koji je snimanje u vrlo ograničenim uvjetima što se tiče financija već iskusio i tijekom rada na seriji "Crno-bijeli svijet".

Foto: Livada produkcija

- Srećom da sam se na rad u skučenim uvjetima već naviknuo. Trenirao sam na "Crno-bijelom svijetu", gdje smo u gotovo nemogućim financijskim uvjetima radili komplicirane stvari - napominje. Serija je postigla golemi uspjeh u Hrvatskoj, ali i regiji pa je mnoge rastužila činjenica da novi nastavci trenutno nisu u planu.

- I mi smo bili razočarani kao ekipa. Nismo odustali od serije jer smo to htjeli, dapače mi smo htjeli tu priču pričati i dalje. Osim prve sezone jedva smo se krpali i u tim uvjetima nismo mogli uopće raditi. Niti smo uspjeli naći koprodukciju, niti smo imali marketing... Budžetom se ne može nadoknaditi kreativa, ali primjerice da se može ići snimati u Dubrovnik, Beograd i Sarajevo onda se tu otvaraju i nove priče. Mi smo bili ograničeni isključivo na Zagreb i u tom budžetu sam procijenio da više nema smisla - govori Kulenović svjestan popularnosti koju je serija doživjela i van granica Hrvatske.

- Bila je to hit serija, ljudi nas jako vole u regiji. Tragično je da jedan tako veliki projekt nije uspio složiti neki ozbiljniji budžet ili regionalnu suradnju da to možemo napraviti u neki boljim uvjetima. Glumci su jako tužni zbog ovakvog raspleta, svi se još uvijek nadaju novim nastavcima. Nagovarali su me čim su pročitali scenarij da ne radim kraj koji je kao zaključak međutim mislim da se pokazalo da sam dobro procijenio jer kao prvo nije postojao nikakav interes sa strane HTV-a kao našeg osnovnog producenta, nitko nije došao s upitom hoćemo li to raditi dalje i pod kojim uvjetima - kaže Kulenović.

Unatoč svemu vrata novim nastavcima 'Crno-bijelog svijeta' još su uvijek odškrinuta. Volje i želje od strane autora i glumačke ekipe još uvijek ima, a ako se netko tko bi bio voljan uložiti u projekt postoji mogućnost da serija ipak dobije i svoju petu sezonu koja bi zaokružila cijelu priču.

- To je debela teorija, ali i vrijeme curi za takvu vrstu intervencije jer glumci stare, a jednostavno moramo nastaviti s kronikom. Ako bi ta inicijativa došla prekasno onda to ne bi imalo smisla. Što se tiče novih nastavaka bila bi to još eventualno jedna sezona da dođemo do druge polovice 80-tih i tu bi onda ionako završavali. Iskreno, upravo nas je interes publike natjerao da napišemo i ovu posljednju, četvrtu sezonu. Inače smo bili poprilično demotivirani odnosom produkcije i HTV-a koji nije pokazivao neki veliki interes za to. Mislim da se nažalost po tom pitanju u skorije vrijeme neće ništa promijeniti - zaključuje Goran Kulenović.

