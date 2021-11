Bivši natjecatelj 'Potjere' tvrdi: 'Rekli su mi što moram odjenuti, a u montaži su i izrezali moj odgovor'

Bivši natjecateljica u britanskoj verziji Potjere objasnio je kako stvari funkcioniraju u emisiji, dodajući da bi ljudi trebali paziti što govore jer se kontekst može promijeniti tijekom procesa montaže. Korisnk TikToka po imenu Wil kazao je je kako ga je voditelj Bradley Walsh pitao vjeruje li da može pobijediti lovca, na što je odgovorio: "O da", a zatim dodao: "Nema šanse". No kada je riječ o montaži, osoblje koje radi na emisiji skratilo je njegov odgovor na samo "o da".

- Prijavljujete se putem upitnika u početku na web stranici, a zatim vas netko kontaktira iz produkcijskog tima. Zatim vam daju vam neku vrstu telefonskog intervjua. I zapravo vam daju mali kviz na kraju. I pretpostavljam da je to da pokušaju izbaciti ljude koji su apsolutni geniji ili ljude koji su stvarno jako čudni. Ako ste uspješni u tom telefonskom razgovoru, zamole vas da dođete na audiciju. Smjeste vas u hotel s pet ili šest nepoznatih ljudi. Ako prođete audiciju, kažu da ste sada na listi za pozive i da ćete negdje u sljedećih šest mjeseci do godinu dana dobiti poziv i poziv da dođete u studio - kazao je natjecatelj i dodao kako su mu rekli i što bi trebao obući.

- Traže od vas da ponesete više vrsta odjeće, pretpostavljam kako bi bili sigurni da se ne sukobljavate s drugim ljudima s kojima ćete biti u showu. Netko dođe iz odjela za garderobu i u suštini prođe kroz vašu odjeću i kaže 'ovo', to je ono što nosite. Mnogi ljudi to ne znaju, ali kada snimate redovitu epizodu Potjere, to nije pred publikom uživo u studiju, doslovno ste samo vi, lovac, Bradley i produkcija.

Kada je Wila uhvatio lovac, na kraju je sjedio iza zavjese i čekao ostale. U njegovoj epizodi preostali natjecatelji nisu bili uspješni i onda su svi otišli u backstage.

Lovac je izašao i rekao: 'Krivo mi je, imali ste nekoliko teških pitanja. Rukuju se s vama, očito nisu poput osoba kakve se predstavljaju na ekranu - rekao je Wil.

