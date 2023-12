Ecija Ivušić pokazala kako joj izgleda život nakon dolaska prinove: 'Na svaku od ovih slika mi se plače'

JAMES BOND

Objavljeni detalji o posljednjim danima Seana Conneryja: 'Bilo je teško gledati takvu planinu od čovjeka'

U novoj knjizi Herbieja J Pilata, "Connery, Sean Connery: Before, During, and After His Most Famous Role" njegov bliski prijatelj Brendan Lynch ispričao je kako je svog prijatelja posjetio prije smrti, te kako se tih trenutaka prisjeća s tugom